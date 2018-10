Abruzzo turismo: eventi dal 12 al 14 ottobre

Cosa fare nel weekend in Abruzzo? In primo piano gli apppuntamenti gastronomici dedicati ai sapori autunnali, le mostre, le serate disco

Il secondo weekend di ottobre è, come di conseto, ricchissimo di eventi in tutte e quattro le provincie dell’Abruzzo. Anche se le temperature sono ancora gradevoli, l’autunno è ormai nel pieno e tanti sono gli appuntamenti che hanno per protagoniste le castagne e altri prodotti di stagione. Numerose le occasioni per poter concedersi qualche ora all’aria aperta o per ballare, per ascoltare musica dal vivo o per acconyentare gli amanti dell’arte. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi Weekend 12-14-ottobre 2018: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Partiamo proprio dalle mostre. A Pescara si segnalano “Ivan Graziani, il disegnatore è libero” presso il Palazzo Fondazione PescarAbruzzo di Albano Paolinelli, “Il mare“, personale di Mario Costantini presso la GalleriaE20, “Arte contemporanea nel Paesaggio d’Abruzzo” presso lo Spazio Matta, la Biennale di Pescara presso il Circolo Aternino con oltre 50 artisti, al Mediamuseum la personale di Giacinta Di Battista, all’Archivio di Stato le mostre dedicate al Centenario del volo su Vienna. Nel teatino è possibile visitare presso il Museo Archeologico La Civitella di Chieti “Plaisirs e Jeux”, giocattoli dall’antichità agli Anni ’50 e presso il Centro polivalente di Orsogna un’interessante mostra dedicata a 34 pannelli tratti da copertine e pagine della Domenica del Corriere. Nel teramano, appuntamento a Civitella del Tronto con la rassegna “La Fortezza nell’arte”, che in questo periodo ospita “Oltre la Fortezza. Sguardi e visioni dalle Marche”. In provincia de L’Aquila si potranno ammirare a Fontecchio “Il terzo paradiso” di Michelangelo Pistoletto e presso lo Spazio Maw di Sulmona la collettiva fotografica “Art 29” . Da sabato presso la Sharky Art Gallery sarà allestita “DeLineamenti. Viaggio tra DiStorte Illusioni Visive”, personale dell’artista Marco Sciame

Tra i concerti si ricordano quello del progetto musicale svizzero Len Sander al Sound di Teramo e del cantautore Dente a L’Aquila. Ma sono davvero tente le proposte musicali avanzate dai locali, per tutti i gusti e per tutte le età.

Al Porto Turistico Marina di Pescara si terrà la Fiera Nazionale Pescara Sposi; al Museo Vittoria Colonna il Benessere Pescara Festival. A L’Aquila sarà di scena il Festival della partecipazione, con tantissimi eventi correlati.

Veniamo alle sagre e agli eventi enogastronomici. aventi per protagonisti i sapori autunnali. Nell’aquilano Cantine nella roccia a Tagliacozzo, Sagra della castagna roscetta a Gancia di Morino e Sapori di autunno a Canistro superiore. Nel teatino Gustando Rocca Sam Giovanni. Anche questa settimana sono numerose le serate dedicate all’Oktoberfest proposti dai locali.

Movida a non finire con l’inaugurazione della stagione invernale per altri quattro locali: il Megà e il Natura Club House a Pescara, l’El Viernes Loco a Montorio al Vomano e il Guernica a Pizzoli. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga gricel. Si ricordano le gite all’aperto, per tutti i gusti e per tutte le età: a cavallo, in ebike, in canoa a piedi, al tramonte, astronomiche, adatte a tutti o solo per esperti.