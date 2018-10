Eventi a Chieti: weekend dal 12 al 14 ottobre

Cosa fare il fine settimana in provincia di Chieti? In primo piano Gustando Rocca San Giovanni, la musica dal vivo nei locali e le escursioni

Nel teatino secondo weekend di ottobre ricco di appuntamenti enogastronomici, escursioni, musica dal vivo nei locali, serate disco e molto altro ancora. Presso il Museo Archeologico La Civitella prosegue “Plaisirs e Jeux”, giocattoli dall’antichità agli Anni ’50. Il Centro polivalente di Orsogna ospita un’interessante mostra dedicata a 34 pannelli tratti da copertine e pagine della Domenica del Corriere. I dettagli di tutti gli eventi di Chieti si possono visualizzare sul calendario, in costante aggiornamento.

Venerdì 12 ottobre 2018



Prima giornata a Villa Santa Maria della quarantesima edizione della Festa dei cuochi. Dalle ore 18 presso il Circolo Culturale Aldo Moro a San Salvo Cristina Mosca presenterà il suo “Con la pelle ascolto“. Dalle ore 21.30 live degli Acoustic Double al Tamarillo Brillo di Lanciano, dalle ore 22 ancora live di Amelie Tritesse al Beat Cafè di San Salvo mentre a partire dalle ore 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti gli Star Collision renderanno omaggio alla musica dei Muse. A partire dalle ore 20 ancora Oktoberfest al Siren’s corner di Francavilla al mare: stasera tributo a Rino Gaetano in compagnia dei BicchieRino. Dalle ore 21 vino e live di Giuliano Chierico al MaltoDivino di Chieti. Dalle ore 22 al The Hostel di Chieti tributo a Ligabue in compagnia dei Mondovisione. A partire dalle ore 21.30 si tornerà a ballare a Palazzo Lepri in compagnia di una line up di eccezione formata da Claudio Coccoluto, Arturo Capone e Luca Vera. Serata disco al Ticket di Chieti Scalo e venerdì caraibico da Mondo Bongo a Francavilla.

Sabato 13 ottobre 2018

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta la Costa dei Trabocchi è senza dubbio la protagonista grazie alla gita in ebike e alla passeggiata a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci. Prima giornata di “Gustando Rocca San Giovanni” e seconda giornata a Villa Santa Maria della Festa dei Cuochi. Alle ore 18 al Centro Commerciale Megalò di Chieti firmacopie di Valerio Scanu. Dalle ore 21 appuntamento con Il Cervellone Quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare. A Chieti dalle ore 22 al The Hostel live dei Boys in the Attic mentre allo Stammtisch Tavern i DeMode renderanno omaggio alla musica dei Depeche Mode. Al Beat Cafè di San Salvo live di M-Rux e Martha Van Straaten: musica elettronica. Dalle ore 23.30 live dei cafe Racer al Quo Vadis? di Vasto. Disco al Ticket di Chieti Scalo.

Domenica 14 ottobre 2018



Giornata conclusiva a Villa Santa Maria della Festa dei cuochi e di “Gustando Rocca San Giovanni”. Ultime giornate all’aria aperta prima dell’arrivo del freddo: e allora perchè non andare a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci? Dalle ore 11 consueta visita alle Terme Romane. I Musei La Civitella de Villa Frigerj celebreranno invece la giornata delle amiglie al Museo con ingressi gratis. Dalle ore 18 al bar C6 di Francavilla al mare aperitivo cenato in compagnia della musica di Gianluca Vox. Sempre a Francavilla, presso palazzo Sirena, dalle ore 18.30 si terrà la quindicesima edizione del Premio Mumi, preceduto dalla presentazione della stagione artistica 2018/2019Si balla latino al The Hostel di Chieti e milonga a palazzo Lepri in compagnia di Carlos Bergesio.