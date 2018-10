Eventi a Teramo: weekend dal 12 al 14 ottobre

Cosa fare a Teramo in questo fine settimana? In primo piano l’Oktoberfest proposto da numerosi locali, le serate disco e latino e la musica dal vivo

Al centro del secondo weekend di ottobre, nel teramano, protagonista sarà la birra. Sì, perchè le serate proposte dai locali sono davvero numerose. A poco a poco quasi tutte le discoteche hanno inaugurato la stagione invernale e sono tante le occasioni per poter ballare, disco e latino. Come tante sono i live musicali. Gli amanti dell’arte saranno accontentati con la rassegna “Fortezza nell’arte”, a Civitella del Tronto, che in questo periodo ospita la mostra di Anna Maria Pirri. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi di Teramo e dintorni.

Venerdì 12 ottobre 2018

Per le escursioni si segnala quella al cavallo al tramonto nelle terre del Cerrano. Dalle ore 18 presso la Torre di carlo V a Martinsicuro presentazione del romanzo L’attesa della felicità di Roberto Michilli. Sarà ancora Oktoberfest al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata (con live dei Vili maschi) ma anche alla Pasticceria Mary & Mary di Penna Sant’Andrea, al Caffè Ristretto di Montorio al Vomano, all’American Bar di Giulianova, al Myconos Cafè di Castelnuovo. Al Sound di Teramo Len Sander, progetto musicale svizzero che ruota attorno alla figura della cantante, musicista, artista visuale e sociologa Blanka Inauen e del produttore Al Hug: presenteranno il loro secondo album “The Future of Lovers”. Dalle ore 22.30 live delle Direzioni Parallele al Bar Di Sante di Bellante e dalle ore 23 al Baraonda di Silvi tributo a Jovanotti a cura dei Pensieri Positivi. Si ballera’ al BluMax di Tortoreto; latino e revival al El Viernes loco di Montorio al Vomano, che riaprirà i battenti proprio questa sera.



Sabato 13 ottobre 2018

Prima delle Giornate FAI di Autunno a Teramo. Dalle ore 18 Elsa Flacco presenterà al Teatro Comunale di Atri il suo Per Francesco, che illumina la notte. In serata Oktoberfest al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata, alla Pasticceria Mary & Mary di Penna Sant’Andrea, al Bet n’Coffee di Bellante. Sagra dei sapori di autunno al Ristorante Peppe Lu Brri di Valle Castellana. Alle ore 21 appuntamento con Non ci resta che la musica presso il Conservatorio Braga di Teramo; live delle Direzioni Parallele al Ristorante Miramare di Mosciano Sant’Angelo. A partire dalle ore 22 al Makkiato Caffè di Teramo si esibiranno gli Aura, alla Birreria degli Artisti di Notaresco gli Jena Lu, al Baratto di Teramo i Triumvirale. Si balla al One Hundred di Martinsicuro; latino al Mya di Colonnella e al Mamboking di Torricella Sicura.

Domenica 14 ottobre

Seconda delle Giornate FAI di Autunno a Teramo. A partire dalla ore 12.30 a Pagliaroli, frazione di Cortino, si svolgerà la settima edizione della Polentata nella terra dei briganti: sarà l’occasione per poter degustare in compagnia la polenta preparata con farina di mais autoctono e realizzata secondo la ricetta della tradizione. Oktoberfest alla Pasticceria Mary & Mary di Penna Sant’Andrea, al Bet n’Coffee di Bellante. Sagra dei sapori di autunno al Ristorante Peppe Lu Brri di Valle Castellana con live de I Pupazzi.