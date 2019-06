Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (7 -9 giugno)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano le sagre della ciliegia, del formaggio fritto e lo street Food

PESCARA – Sagre, concerti, aperture disco stagionali, escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo nel secondo weekend di giugno 2019. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

FIERE E SAGRE – Da venerdì a domenica Sagra della ciliegia numero 74 a Raiano. Una manifestazione tra le più antiche della Regione, che affonda le proprie radici nella migliore tradizione culturale folkloristica dell’Abruzzo e, che ha saputo sempre rinnovarsi e proporre qualcosa di nuovo, come la Notte rosso ciliegia e il concorso “Balconi fioriti”. Edizione numero 21 della Sagra del formaggio fritto, in frazione Villa Popolo di Torricella Sicura: stand gastronomici ma anche dj set, balli latini in compagnia dei Media Sound, live degli Spaghetti Rocchenroll e dei Decimo Meridiano. Prima edizione dello Street Food del Sacro Cuore a Celano, con tanti trucks provenienti da tutta Italia pronti a soddisfare tutti i palati; musica live entrambe le serate. A Sant’Egidio alla Vibrata la terza edizione di “A Mano A Mano” – Festa della Pizza, dell’Arrosticino, del Calzone e della Birra Artigianale.

MUSICA – Al Lido Azzurra di Roseto degli Abruzzi arriva Antonio Sorgentone. Considerato tra i migliori nel suo genere in Italia è sia cantante che pianista, è il l vincitore di Italia’s Got Talent 2019. Non mancheranno brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Nel suo repertorio troviamo un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie. Tanti anche i live proposti nei vari locali o in piazza e i tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo: da Vasco Rossi a passando per Cesare Cremonini e Max Pezzali, solo per citarne solo alcuni.

MOSTRE – Agli appassionati di arte segnaliamo al 16 Civico a Pescara “Il suono del limite”, la personale d’arte contemporanea di Arianna De Nicola a cura di Maila Buglioni.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Tante le Opening season a Pescara, nel teatino e sulla riviera teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.