Tanti appuntamenti nell’aquilano nel secondo weekend di giugno. In evidenza la Sagra della ciliegia, la Festa del Sacro Cuore e l’incontro con Piero Angela

L’AQUILA – Secondo fine settimana di giugno ricco di appuntamenti nell’aquilano. A Raiano é tempo di Sagra della ciliegia. Giunta quest’anno alla sua 64a edizione, questa manifestazione, tra le più antiche in Regione, affonda le proprie radici nella migliore tradizione culturale folkloristica dell’Abruzzo ma ha anche saputo sempre rinnovarsi e proporre qualcosa di nuovo, come la notte rosso ciliegia, la notte per eccellenza dell’estate in Valle Peligna, in grado di richiamare un numero sempre maggiore di pubblico giovane. Tanti saranno gli eventi nell’evento: stand gastronomici, espositori, mostre, concorsi e artigianato

A Celano appuntamento con la Festa del Sacro Cuore. I festeggiamenti prendono il via sabato e domenica con la prima edizione dello street food, con tanti trucks provenienti da tutta Italia pronti a soddisfare tutti i palati. Stand gastronomici aperti a partire dalle ore 19. Musica live entrambe le serate: sabato toccherà a Romina Grimani e la sua orchestra, domenica all’orchestra Silvio Melodia italiana.

Per domenica segnaliamo una conversazione tra due grandi testimoni del nostro tempo. Nell’Auditorium del Gran Sasso Science Institute a L’Aquila, si confronteranno Paolo Mieli, giornalista, ex direttore del Corriere della Sera, storico e saggista, e Piero Angela, divulgatore, ideatore e conduttore di programmi televisivi come Quark e SuperQuark che hanno diffuso la cultura scientifica tra gli italiani.

L’8 e il 9 Pizzoli ospits la terza edizione del MUD DAYS, evento interamente dedicato all’off-road.Questa iniziativa si inserisce in un progetto ben più ampio: la costruzione di un Rifugio dedicato a Federico, scomparso troppo presto a causa di una grave malattia. Il Rifugio è situato su Monte Marine, che sovrasta l’abitato di Pizzoli, e dovrebbe essere ultimato a breve.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: tra queste ricordiamo la gita a cavallo nelle Valli di Scanno o nella Valle d’Arano, trekking con gli asini a Introdacqua, l’escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, a piedi o in ebike.

I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L'Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Venerdì 7 giugno



Da Polarville a L’Aquila Angelo Moscariello presenta I film dentro i romanzi Flaming June live al Garbage di Pratola Peligna Marta Pietrosanti e Leonardo Mezzini in concerto a Poggio Picenze Ukus Fabula live al Monthi’s irish Pub a L’Aquila Thousand Years Between live alla Birreria del Gran Sasso a L’Aquila



Sabato 8 giugno

Al Teatro Caniglia a Sulmona in scena Sabato, Domenica e Lunedì

Ad Avezzano il tributo ai Pooh degli Opera Seconda

Opening Party a Villa le Marine a L’Aquila

Festa di chiusura delle scuole al Be One a L’Aquila

Si balla al fragile di Avezzano

Domenica 9 giugno

Trekking con gli asini a Introdacqua

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo nella Valle d’Arano

Festa del miele a Gagliano Aterno

Nduccio show a San Benedetto de Marsi