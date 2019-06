Un promontorio di alta pressione garantisce un fine settimana stabile e soleggiato ovunque. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Ottime notizie dagli esperti meteo: l’estate sembra essere davvero sbocciata! Un promontorio di alta pressione sta infatti interessando il Medio Adriatico, favorendo una fase caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato un po’ ovunque. Tuttavia, non si esclude qualche annuvolamento pomeridiano associato a qualche piovasco o breve temporale sulle zone interne appenniniche. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 7 giugno



Il promontorio anticiclonico presente sull’Italia tende a cedere sotto la spinta del flusso atlantico favorendo un transito di nuvolosità medio-alta nel corso della giornata odierna, ma in un contesto comunque complessivamente asciutto ovunque. Temperature stabili. Venti sud-occidentali in quota, di direzione variabile altrove. Mare da poco mosso a mosso.

Sabato 8 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli in rotazione ai quadranti sud occidentali; tesi dai quadranti sud occidentali in intensificazione in quota. Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Mare poco mosso.

Domenica 9 giugno



Tempo ancora stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli in rotazione ai quadranti sud occidentali; tesi dai quadranti sud occidentali in intensificazione in quota. Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (7, 8 e 9 giugno)

Pescara VEN – min 18° max 24° SAB – min 17° max 25° DOM – min 19° max 26°

Chieti VEN- min 15° max 28° SAB – min 15° max 31° DOM – min 16°max 31°

Teramo VEN – min 15° max 26° SAB – min 15° max 28° DOM – min 17° max 29°

L’Aquila VEN – min 11° max 26° SAB – min 17° max 28° DOM – min 16° max 29°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.