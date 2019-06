Eventi a Pescara: weekend dal 7 al 9 giugno

Cosa fare a Pescara e provincia nel primo weekend di giugno? In primo piano le feste a Loreto Aprutino, Città Sant’Angelo e Spoltore

PESCARA – Sono tantissimi gli appuntamenti al centro del secondo weekend di giugno a Pescara e provincia. Cominciamo subito on tre feste. A Loreto Aprutino torna la Festa di San Zopito, conosciuta per i rituali del Bue di San Zopito e del Ritorno dei Vetturali. In Contrada Annunziata a Città Sant’Angelo si svolge invece la Festa di Maria Santissima Annunziata con stand gastronomici, musica e spettacoli. A Spoltore terza edizione della rievocazione medievale, con spettacoli di danza, combattimenti di spade, esibizioni di falconeria, sbandieratori e stand gastronomici.

Al Museo d’Arte Vittoria Colonna quarta edizione del Rosadonna Festival, dedicata alle donne de L’Aquila e di Genova, accomunate da tragedie diverse, provocate dalla natura e dall’uomo, ma soprattutto unite dalla speranza, dallo spirito di rinascita e ricostruzione.

Venerdì e sabato prosegue al Multiplex Arca di Spoltore la terza edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio de Il Varco, la rassegna di cinema indipendente più importante d’Abruzzo. Due giorni di cortometraggi tra cui la Palma D’Oro 2018 di Cannes, un film nominato agli Oscar e diverse prime italiane.

Per le mostre, al 16 Civico a Pescara si può visitare “Il suono del limite“, la personale d’arte contemporanea di Arianna De Nicola a cura di Maila Buglioni. Che suono potrebbe avere il limite? Che forma potrebbe avere il labile rapporto d’incontro-scontro tra due entità? Partendo da questi quesiti la ricerca di Arianna De Nicola si propone di indagare le relazioni tra individui, affrontando il tema del limite sia come soglia di creazione sia come principio drammatico originario di una possibile rottura. L’interesse nei confronti delle variabili e verso la coesistenza della creazione e della distruzione danno origine ad un’indagine metaforica rispetto all’agire e alle relazioni umane, al comportamento, alle conseguenze. Eliminando tutto ciò che è superfluo, l’artista si concentra sulla poetica dell’incontro e dello scontro, senza nessuna prova, nè finale prestabilito. Una riflessione sulla trasformazione di tutte le cose, che si traduce in un agire senza ripetizioni che lascia al caso le alterazioni dei corpi in un sistema in stato di equilibrio instabile.

Gli appassionati di tango potranno partecipare allo stage con Pablo Veron, grande maestro che ha portato nel mondo l’essenza del tango argentino creando uno stile unico e inconfondibile in cui ha intrecciato passione, carisma, precisione e limpida tecnica, frutto della congiunzione tra tradizione e innovazione del tango.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Festeggiamenti in onore di San Zopito a Loreto Aprutino

Festa della Santissima Annunziata a Città Sant’Angelo

Il fascino del Medioevo a Spoltore

Festival internazionale del cortometraggio

Al Museo d’arte Vittoria Colonna 4°edizione del Rosadonna Festival

Stage di tango con Pablo Veron

Mostre

Venerdì 7 giugno 2019

Da Vinosophia Wine and Wow

Allo Spaz in scena Spazio alla celluloide

La musica Anni 70 – 80 – 90 con i Bioritmo in Corso Manthonè

Al Pepito Beach il live degli Exentia

Sabato 8 giugno 2019

In canoa sul Tirino

Allo Spazio Bianco Paolo Mastri presenta Tutto così in fretta

All’Auditorium Petruzzi in scena la Fortuna con l’effe maiuscola

All’Osteria della musica di Cepagatti Zucchero ad Friends

Al Loft 128 di Spoltore il tributo a Rino Gaetano dei Bicchierino

Domenica 9 giugno 2019

In ebike sul fiume Tirino

All’Aurum Musica antica nel Mediterraneo

A Carpineto della Nora il live di Pitou per Paesaggi Sonori

All’Osteria della musica a Cepagatti Mango vs Morandi