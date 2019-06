Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Inaugurazioni al Cafè del Mar, Jambo, Lampara e tanti altri appuntamenti speciali

PESCARA – Con i primi di giugno parte ufficialmente la nuova stagione. Questa settimana troveremo tante serate inaugurali di una estate che sembrerebbe, finalmente, essere arrivata. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Palazzo Dj Italian Party a La Lampara: solo canzoni italiane, classiche e meno, di ogni epoca, ma tutte belle da ballare. Allo stabilimento Hawaii torna l’appuntamento con Blackbox Summer Flow, the freshest party in town: un mix di Hip Hop, Trap, Moonbah, Reggaeton, Afro Beat e Indie. Line up formata da Markoleeno, Beez e Danilo Tocco. Al Pepito Beah Ciao Mare: dalle 21 live anni 90 Exentia e a partire dalla mezzanotte la musica Commerciale e house music anni 90 di Luca Di Carlo dj. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino in compagnia di Carla Tebe tj.

Il sabato notte

Serata caraibica e reggaeton al Nettunobeach Pescara. Nuovo appuntamento per il beach club versione estiva con più spazio per il divertimento. Si parte con la cena, menù pesce a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. Serata latina inagurale con ingresso gratuito al Cafè del Mar; in consolle un poker di djs: Lomitos, Valter, Pirata e Caribe. Si parte con la cena, menù pesce a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente; a partire dalle 23. Al Pepito Beach Ayvamos, Opening: Reggaeton, Dembow, UrbanLatin in compagnia di DirtyMo, Gianluca Gab, Christian Belmonte e Paolo SlengTeng. A la Lampara selezioni musicali di dj Alessandro Marini. Dopo la stagione invernale la Fanatica si trasferisce allo Stabilimento Ippobeach Cena con possibilità di scelta tra menù a base di pizza o pesce e a seguire disco con i ritmi di Rnb, Moombahton e Reggaeton. Cioè, Opening Party anche all’Hawaai Beach: l’ambiente sarà quello di quando da piccoli si sfogliava l’omonimo giornalino, con una line up formata dai djs Poppower e Danny Touch.; musica house, classic house, funky, disco, Anni 90 e 2000. Prima grande notte anche al Jumbo con cena, spettacolo di Irene Chanel e disco. Nella main room special i resident djs Andrea Mammarella, Sandy e Pietro Sablone. Nel Bamboo priveè musica selezionata da Paolo Noise.

Nuova serata al Medusa che propone “Unique” con cena e disco in compagnia di Dj Ercole Dolabella e voce di Walter Ego; in consolle dalla mezzanotte dj Pierluigi Chiareri con le percussioni Christian Pepe. Cena spettacolo al Tre Palme di Montesilvano con Show di Matteo Romanelli e selezioni musicali dei djs Giulio Bene, Carlo Camplone, Tony Giambuzzi e Alvisio. A seguire disco con musica mixata dai Djs Luca Di Carlo, Mirko Rinaldi e Marco Diba. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Angelo e i Birbanti.

Domenica 9 giugno

Al Lido 186 pranzo e musica in compagnia dei ds Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. Al Kidland Viking Milonga Gricel con ospite speciale Fernando Rodas, reduce dal suo tour europeo.