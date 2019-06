Eventi a Chieti: weekend dal 7 al 9 giugno

Cosa fare nel secondo weekend di giugno nel teatino? In primo piano: in primo piano Alberto Urso e Ronn Moss al Megalò di Chieti e Borgo in fiore ad Archi



CHIETI – Tantissimi gli eventi in programma anche nel secondo fine settimana di giugno a Chieti e provincia. Venerdì dalle ore 17, al Centro Commerciale Megalò di Chieti, in piazza Giove, Alberto Urso, il vincitore di Amici 18 incontra i fan e firma le copie del suo primo album “Solo”. Il disco del tenore siciliano, rilasciato lo scorso 10 maggio, contiene undici tracce di cui tutti gli inediti presentati durante il talent show di Canale 5 e anche due cover: Adesso tu e Guarda che luna, in duetto con la cantante Arisa. Ricordiamo che al Centro d’Abruzzo, il prossimo 9 luglio, si esibirà in n ini live l’altra finalista di Amici, Giordana Angi.

Sabato, dalle 17, invece, sempre al Centro Megalò di Chieti, appuntamento con Ronn Moss, attore, musicista e cantante statunitense, ma soprattutto conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, una delle più seguite,che ha interpretato dal 1987 al 2012.

Da Schiavone and Co, a Sambuceto, Masciulli edizioni inaugura la prima Galleria d’Arte itinerante. Sarà l’occasione per poter ammirare le opere dei seguenti artisti che saranno a vostra disposizione per qualsiasi quesito che il pubblico vorrà porre: Zopito De Fabritiis, Yuri Di Blasio, Giannicola Menna e Joe Kirby Crackle. Nel corso della serata saranno anche presentati i libri di: Andrea Buccella, Alfredo Scogna, Silvia Elena Di Donato e Alessandro De Cerchio.

L’Agenzia di Viaggi nel Tempo Cronosfera presenta una delle novità della stagione 2018/2019: la Cronocena con Magia “Hermione e la Pietra Filosofale”. L’anteprima si terrà allo Stammtish Tavern di Chieti Scalo sabato alle ore 20:30.

Domenica il Borgo Autentico di Archi sarà ancora più accogliente, elegante e piacevole grazie alla seconda edizione del concorso per la decorazione floreale di finestre, balconi, terrazzi e spazi pubblici visibili da vie e cortili inseriti nel contesto viabile del paese. Finalità di Borgo in fiore è quella di valorizzare il borgo mediante la partecipazione attiva dei cittadini, le su potenzialità attrattive.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Mostre

Mostra di Romero Britto alla Galleria La Nuova Forma di Lanciano

MumArt al Museo Michetti di Francavilla al mare

Eventi di più giorni

Maggio Teatino: il calendario degli eventi

Festival Altafrequenza al Campus Universitario di Chieti

Venerdì 7 giugno 2019

Firmacopie di Alberto Urso al Centro Megalò di Chieti

Alla Città della Musica di San Giovanni Teatino Luca Mongia presenta Steeloso

Da Schiavone and co la prima Galleria itinerante Masciulli Edizioni

Cena spettacolo al Supporter Beach a Fossacesia

Al Siren’s Corner a Francavilla al mare il tributo a Battisti di Una sera con Lucio

Allo Stammtisch Tavern di Chieti il tributo a Vasco dei Vasco 3.0 by Kom

Si balla a Palazzo Lepri con dj Lil Louis

Sabato 8 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

VespAperitivo alla Villa Comunale di Chieti

The Holi Color Day a Lanciano

Ronn Moss incontra i fan al Centro Megalò di Chieti

Cronocena con delitto allo Stammtisch Tavern di Chieti

Open Party al Muffin Bar a Francavilla al mare

Si gioca al Cervellone Quiz al Mondo Bongo a Francavilla al are

Pride and Joy live al on Amour a San Giovanni Teatino

Tequila and Montepulciano Band live a San Luca di Atessa

Al Camden Pub di Chieti l’omaggio ai Cure dei The Holy Hour

Opening season al El Domingo a San Salvo

Il sabato sera al Supporter Beach a Fossacesia

Domenica 9 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Raduno degli Alfisti a Monteodorisio

Borgo in fiore ad Archi

Cuntafesta da CuntaTerra a Chieti

Domenica in musica alla Scuola Civica Musicale a San Giovanni Teatino

Al Teatro Marrucino di Chieti il concerto de I Solisti di Santa Cecilia