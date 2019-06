Cosa fare a Teramo nel secondo weekend di giugno? In primo piano la Sagra del formaggio fritto, il live di Sorgentone e le serate disco



TERAMO – Sagre, musica e serate in disco al centro de secondo weekend di giugno a Teramo e Provincia. Da venerdì a domenica torna a Torricella Sicura, presso la frazione Villa Popolo, l’appuntamento con la Sagra del formaggio fritto. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Torricella Sicura, è giunta quest’anno alla sua ventunesima edizione. A partire dalle ore 19 presso gli stand gastronomici appositamente allestiti sarà possibile degustare formaggio fritto e tante altre specialità locali e non. Non mancherà la musica ad allietare le serate con dj set, balli latini in compagnia dei Media Sound, live degli Spaghetti Rocchenroll e dei Decimo Meridiano.

A Sant’Egidio alla Vibrata la terza edizione di “A Mano A Mano” – Festa della Pizza, dell’Arrosticino, del Calzone e della Birra Artigianale. Musica live, pizza cotta nel forno a legna e birre artigianali saranno i compagni di viaggio di questo inizio estate. Il tutto si svolgerà al coperto nel maxi tendone. Sarà effettuato il servizio al tavolo.

Al Lido Azzurra di Roseto degli Abruzzi arriva Antonio Sorgentone. Considerato tra i migliori nel suo genere in Italia è sia cantante che pianista, è il l vincitore di Italia’s Got Talent 2019. Non mancheranno brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Nel suo repertorio troviamo un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie. La settimana scorsa si è esibito al Teatro Massimo di Pescara.

Proseguono anche le aperture stagionali dei locali dove poter ballare. Dopo il Manakara a Tortoreto, il Gattopardo e lo Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, il Serenella a Giulianova, questa settimana a promettere un’estate con effetti speciali tocca al Sunset Beach di Scerne di Pineto che aprirà i battenti con una cena spettacolo, seguita da disco fino a tarda notte.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Venerdì 7 giugno

Karaoke con Luca e Connie all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro

Ripa Summer 2019

I Pupazzi live a Villa Mosca

Opening Sunset Beach A Pineto

Si balla al Manakara a Tortoreto

Sabato 8 giugno 2019

Guido catalano in Tour ad Atri

Decimo Meridiano live a La cantina degli Antichi mestieri a Isola del Gran Sasso

Alla bua in concerto a Villa Mosca

Inaugurazione del Copacabana International Disco Pub a Silvi marina

Tutti a 90 – Opening Party al Manakara

Si balla al Gattopardo di Alba Adriatica

Domenica 9 giugno 2019

Raduno delle Fiat 500 a Roseto degli Abruzzi

Antonio Sorgentone in concerto al Lido Azzurra di Roseto degli Abruzzi

Direzioni Parallele live a Pineto

La domenica latina allo Chalet Hawaii ad Alba Adriatica

Si balla al Waikiki di Alba Adriatica

Festa di chiusura delle scuole al Gattopardo di Alba Adriatica

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova