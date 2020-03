Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (6 – 8 marzo)

Cosa fare nel fine settimana dal 6 all’8 marzo 2020 in Abruzzo? Festa della donna e i concerti di Edoardo Bennato e Gigi D’Alessio

REGIONE – Cosa fare e dove andare in Abruzzo da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2020? Arriva un weekend all’insegna della Festa della donna, con tante feste nei locali. Ma c’è anche tanto altro, tra musica, teatro, enogastronomia. Se non avete ancora deciso cosa fare, vi proponiamo dieci appuntamenti da non perdere ricordando che nel nostro calendario degli eventi, suddiviso per province e costantemente in aggiornamento, è possibile trovare il programma completo e i dettagli.

1. Festa della donna

L’otto marzo, come ogni anno, si celebra questa ricorrenza, nata a New York nel lontano 1908, che si ricollega ai soprusi e alle violenze subite dalle donne ma anche le conquiste sociali, politiche ed economiche femminili. Tralasciando ogni significato sociale, una occasione di divertimento da trascorrere in compagnia e complicità con le amiche. Tanti gli appuntamenti in agenda: proposte culturali, party, cene e notti in sala da ballo a festeggiare. Tutti gli eventi per la Festa della donna.

2. Edoardo Bennato in concerto ad Avezzano

Venerdì e sabato alle ore 21 Edoardo Bennato sarà al Teatro dei Marsi di Avezzano. Due concerti nel suo repertorio storico più celebre. Sul palco con lui la formazione ormai consolidata, formata da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). E a completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo.

3. Gigi D’Alessio in concerto a Castel di Sangro

Sabato al Palasport di Castel di Sangro concerto di Gigi D’Alessio. Il live, tappa del tour “Noi due tour 2020”. avrà inizio alle ore 21.30. Sarà uno spettacolo che punterà a rendere protagonisti tutti i fan: “a gentile richiesta” infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco “Noi due” uscito a ottobre, e interagire così direttamente col cantautore.

4. Uto Ughi in concerto a Bruno Canino

Domenica, alle ore 17.30 il grande violinista Uto Ughi sarà al Teatro Caniglia di Sulmona, affiancato da Bruno Canino, che ha al suo attivo una lunga carriera di concertista e camerista in tutto il mondo

5. Paolo Ruffini Show a Ortona

Domenica alle ore 20.45 al Teatro Tosti di Ortona arriva il Paolo Ruffini Show. Uno spettacolo che non può rimanere fedele alle righe di un copione perchè l’improvvisazione prende il sopravvento. “Quello che ci propone di realizzare attraverso questo grande One Man Show -spiega l’attore toscano- è un’occasione di incontro, di divertimento come in una serata tra amici, perchè il teatro vuole essere un luogo in cui ci si possa riconoscere, con cui avere “confidenza” e sentirsi a casa. Si parlerà di cinema e di relazioni, ripercorrendo le dinamiche delle generazioni anni ‘90, quelle che non avevano gli smartphone ma usavano le cabine telefoniche a gettoni, quando non si era ancora “social”, ma forse si era molto più “sociali”.

6. Incontro con Livia Turco a Pescara

Sabato alle ore 16 al Futuro Imperfetto 2.0 a Pescara, nel ciclo di iniziative dell’Università di Strada di Arci Pescara, inocntro con l’onorevole Livia Turco, ex Ministro della Salute del secondo governo Prodi, per un seminario dal titolo “Il Sistema Sanitario Nazionale a 40 anni dalla fondazione: salvaguardare il diritto alla salute tra universalismo e secondo pilastro”. Una tematica più che mai attuale in tempi di emergenza per Coronavirus.

7. La purezza e il compromesso a Teramo e Pescara

La purezza ed il compromesso é uno spettacolo che, omaggiando Luchino Visconti e Giovanni Testori, tratta il tema dell’addio. Addio al paese/nazione di provenienza; addio alla possibilità di vivere un amore; addio alla famiglia. Una concatenazione di separazioni e addii che partono dal bisogno di rimanere uniti. Lo troviamo in scena venerdì al Teatro Comunale di Teramo (ore 21) e domenica alle 18 al Teatro Gianni Cordova a Pescara.

8. Uno Nessuno Centomila in scena a Sulmona

Sabato alle ore 21 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena Uno Nessuno Centomila, con Enrico Lo Verso. L’omaggio a Luigi Pirandello, in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua morte. Dal più celebre dei romanzi di Luigi Pirandello, la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio, minimo insignificante.

9. Mostra “…di bianche spine” a L’Aquila

Presso gli spazi dell’atrio, del cortile e della sede del Movimento Civico Politico Il Passo Possibile, nel Palazzo storico in Via Verdi 9 a L’Aquila, s abato verrà inaugurata la personale di Donatella Giagnacovo dal titolo “…di bianche spine”. Un’istallazione artistica, curata dalla giornalista e storica dell’arte Angela Ciano, pensata come riflessione sulla condizione della donna nel terzo millennio. La mostra sarà visitabile fino al 14 marzo tutti i pomeriggi dalle 17.00 alle 20.00.

10. “D’Annunzio intimo e segreto. Il sogno dell’esteta”

A Casa dD’Annunzio a Pescara si potrà visitare la mostra “D’Annunzio intimo e segreto. Il sogno dell’esteta”, curata da Lucia Arbace e Marzio Maria Cimini: più di 70 tra autografi, cimeli, abiti e fotografie della collezione di Gianni Santomo testimoniano il rapporto tra Gabriele d’Annunzio e Letizia de Felici, una delle sue ultime amanti, la donna che il Poeta aveva soprannominato Mèlitta.