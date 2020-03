Festa della donna 2020 in Abruzzo: gli eventi in programma

Come festeggiare l’8 marzo? Proposte culturali, cene, musica, balli a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia



La Festa della Donna 2020 è ormai alle porte. L’otto marzo, come ogni anno, si celebra questa ricorrenza, nata a New York nel lontano 1908, che si ricollega ai soprusi e alle violenze subite dalle donne ma anche le conquiste sociali, politiche ed economiche femminili. Tralasciando ogni significato sociale, una occasione di divertimento da trascorrere in compagnia e complicità con le amiche. Tanti gli appuntamenti in agenda: proposte culturali, party, cene e notti in sala da ballo a festeggiare. Cercheremo di darvi qualche suggerimento per passare una festa all’insegna del divertimento, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento, e rimandandovi al nostro consueto calendario degli eventi in Abruzzo, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

Si comincia già sabato con feste in discoteca al Megà, al Nettuno Beach e al Like Disco Dinner di Tocco a Casauria. Al Loft 128 di Spoltore si aspetterà la Festa della donna in compagnia dei Bicchierino e del loro tributo a Rino Gaetano.

Domenica Alle 17 al Museo delle Genti d’Abruzzo si farà un viaggio nel tempo alla scoperta della figura femminile nella tradizione d’Abruzzo, dalla preistoria ai giorni nostri. I partecipanti sono invitati ad indossare scarpe o un oggetto di colore rosso per dire no alla violenza sulle donne. Alle 17,30 presso il Museo d’Arte Vittoria Colonna vernissage della quarta edizione della mostra fotografica Chi dice donna.

Festa sul mare con Karaoke all’Hotel Promenade di Montesilvano. Cena e karaoke all’Osteria della musica – Saturno; cena spettacolo in compagnia degli Studio 54 al Cafè Les Paillotes. Live dei Scena Muta e Strip man show all’Osteria della musica di Cepagatti. Party Anni 50 al Loft 128 di Spoltore in compagnia dei Fuzzy Dice. Al Testone di Montesilvano AntoNacci proporrà i grandi successi di Biagio; allo Jammin Club di Montesilvano Daniela Del Ponte rendrà omaggio alla musica di Gianna Nannini. I Mechanical Dream canteranno i brani più famosi di Elisa a La Taverna del macellaio a Montesilvano. Al Si balla liscio alla discoteca Il Dollaro di Cepagatti con l’Orchestra Luca Bachetti e al Like Disco Dinner di Tocco a Casauria con il Maurizio Group live.

Provincia di Chieti

Cominciamo con le ciaspolate. In programma ce ne sono due: quella tra le capanne in pietra sui sentieri della Majella con cena al Rifugio Pomilio e quella “in rosa” al tramonto per ammirare la Superluna, con cena finale a base di prodotti tipici all’Hotel Mammarosa di Pretoro. Passiamo ai locali ricordano che per la riapertura del Castello di Semivicoli ci sarà il classsico brunch domenicale. Festa della donna al Ristorante The Fox a Frisa, a Palazzo Monaco a Crecchio, al Supporter Supper n. 1 di Lanciano dove verrano letti racconti da donna a donna, al Siren’s Corner di Francavilla al mare con balli e canti fino a tarda notte. A Chieti, allo Stammtisch Tavern si festeggerà con il tributo a Max Pezzali e agli 883 curato dai Jolly Blu, al St James Irish Pub di Chieti sulle note de I malati immaginari, al Cafe Racer con il duo formato da Gianni Freschi e Giulia D’Orazio. A Lanciano aperitivo cenato dedicato alle donne presso la Tenuta Ferrante; Karaoke e dance alla Birreria Time. Cena spettacolo e disco al Pepe Bianco a San Salvo. Superfiesta latina al The Hostel, dove ospite speciale sarà Eduardo da Silva. Serata caraibica al Mondo Bongo a Francavilla al mare; si balla anche al Poker a Treglio. Domenica, alle 20.45, appuntamento al Teatro Tosti di Ortona con lo show di Paolo Ruffini. Provincia de L’Aquila Sabato sera a L’Aquila si attende la Festa della donna con cena e musica al Ristorante spagnolo Andalucia mentre si balla al V-Garden e al Bambola 2.0. Nel pomeriggio di domenica, dalle ore 17, festa della donna il libreria al Mondadori Bookstore di Avezzano insieme a tre autrici abruzzesi: Angela Bianchi, Alessandra Prospero e Alina Di Mattia.In serata cena e musica con la Banda di Stradella al Ristorantino di Avezzano. A L’Aquila pranzo spettacolo al Ristorante Casale Le Marine; gastronomia e musica faranno da cornice al Ristorante Parco dei Pini, aperitivo cenato all’Amnesia. Ricordiamo che domenica 8 alle ore 17.30 il gande violinista Uto Ughi sarà al Teatro Caniglia di Sulmona affiancato da Bruno Canino. Provincia di Teramo Occasioni di divertimento un po’ ovunque. Serata con mille sorprese a Tortoreto da Edo’s Drink, mentre al Villaggio Salinello Direzioni Parallele suoneranno le hits italiane dagli evergreen alle musiche dei giorni nostri; a Colonnella cena tradizionale a più portate all‘Osteria CentoLire. Al Tranqi Pub di Montorio al Vomano la cena sarà accompagnata dal live degli Exentia, all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro da uno spettacolo con piccanti sorprese. Al Novavita Beach di Giulianova AperiSunday accompagnato da musica sax. Festa della donna con musica cubana all’Hangar 72 di Tortoreto; serata flamenco con cena al Circolo Culturale Zagara di Castellalto Mosciano Sant’Angelo cocktail e party latino al Ristorante Miramare mentre al Pin Up farà tappa lo show di Christian Vieri.