Cosa fare nel weekend dal 6° all’8 marzo nel teatino? In evidenza lo show di Paolo Ruffini e gli appuntamenti musicali

CHIETI – Tanti gli eventi a Chieti e provincia anche nel weekend dal 6 all’8 marzo. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra teatro, musica dal vivo, presentazione di libri. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 6 marzo

Alle 17 in piazza Sirena a Francavilla al mare arriva M’illumino di meno. Dalle 21 live di Diamine al Melt Academy di Francavilla al mare. Atmosfere Anni ’50 in compagnia dei The Fuzzy Dice al Ristorante Le vecchie mura di Lanciano. Dalle 21.30 a Le Catalpie a Lanciano va in scana Salta nel mio sacco. Al St james Irish Pub a Chieti il live degli Acoustic Double Trio: al Siren’s Corner di Francavilla al mare FabyZero renderà omaggio alla musica di Renato Zero. Dalle 22 live dei Folkland al Club House di Chieti. Tributo di Renny Blasco e i soliti fatti così a Vasco Rossi al Tamarillo Brillo a Lanciano. Alle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo tornano i Night Visions per un evento ricco di novità sul sound degli Imagine Dragons. Si balla al Brown Moon di Orsogna.

Sabato 7 marzo

Alle ore 18 la Libreria De Luca di Chieti ospiterà la presentazione del libro “Musica migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo” di Luca D’Ambrosio. Al Teatro Marrucino di Chieti l’ensemble composto da alcuni dei migliori allievi del Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara proporrà un viaggio Dalla Serenata alla Commedia. Alle 19 al Teatro Fenaroli a Lanciano va in scena Eva Mater: come un capolavoro. Alle 21 al Teatro Comunale di Orsogna va in scena La purezza e il compromesso. A Il sogno divino a Lanciano Setak presenta il suo album d’esordio “Blusanza Alle 21.30 il Fall Winter Music vi propone tutta l’energia travolgente del Rock’n’Roll anni ’50 con i The Fuzzy Dice Band. Dalle 22 Serata live con i Project Seventies al Garrison Cafè a Lanciano ascoltando e ballando i brani più rappresentativi della Disco Music dei mitici anni settanta. Si gioca a Il cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare Dalle 22.30 al St James Irish pub di Chieti il tributo dei Save the Arctic agli Arctic Monkeys. Dalle 23 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo tornano i Vai Mò, per ripercorrere le emozioni della musica di Pino Daniele. Serata caraibica al Juice Club a Vasto.

Domenica 8 marzo

Per gli eventi in programma in occasione della Festa della donna si invita a consultare la sezione dedicata. Pranzo alla Cantina Rinascita Lancianese. Alle 18 al Teatro Marrucino di Chieti il Teatro per ragazzi Metamer porta in scena Doralinda e le Muse ovine. Alle 2045 al Teatro Tsri di Ortona Paolo Ruffini Show.