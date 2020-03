Cosa fare a Teramo nel weekend dal 6 all’8 marzo 2020? In primo piano Festival del Baccalà, teatro e appuntamenti musicali

TERAMO – Tanti gli eventi a Teramo e provincia anche nel weekend dal 6 all’8 marzo: in programma, soprattutto, appuntamenti gastronomici, musicali e danzanti. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Teramo e Provincia in costante aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Mostre

A Giulianova si potrà visitare la prima edizione della “RespirArt Factory”, esposizione di opere realizzate da 30 artisti internazionali su dei supporti lignei studiati nel design e appositamente realizzati dalla galleria.

Venerdì 6 marzo

A Sant’Omero secondo appuntamento della sesta edizione del Festival del Baccalà, che si terrà nei locali associati alla Pro Loco; cinque appuntamenti (gli altri saranno il 20, 27 e 29) a base di Baccalà nei diversi menù proposti, accompagnati dai vini delle migliori cantine del territorio. Dalle 20.30 karaoke e disco al Mama’s Cafè di Alba Adriatica e al Filzi Steet 3.0 di Martinsicuro. Serata country a Il Ponte di Alba Adriatca. Alle 21 torna l’appuntamento del venerdì al Victory pub di Alba Adriatica. Al Teatro Comunale di Teramo va in scena La purezza e il compromesso. Dalle 21.30 Direzioni Parallele live allo Zanzibar di Pineto: le hits italiane dagli evergreen alla musica di giorni nostri. Dalle 22 all’Hangar 72 di Tortoreto il tributo di Desaparecidos.

Sabato 7 marzo

Alle 20 all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro torna “Insieme in Passerella 2020” concorso nazionale, dove ogni concorrente, sfilando con eleganza, si esibirà mostrando la propria abilità e talento, modelle e modelli, bambini e nonni. Dalle 22 live de La via delle Indecisioni al Sound di Teramo.

Domenica 8 marzo

Alle 18 al Teatro Comunale di Teramo va in scena Naufragio con spettatore.