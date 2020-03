Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (6-8 marzo)

Quali serate trovare il 6, 7 e 8 marzo a Pescara per ballare e divertirsi? Disco, latino, liscio e Festa della donna per un weekend speciale

PESCARA – Primo settimana di marzo 2020, con inclusa la Festa della donna. Come di consueto, sono tante le occasioni per ballare e divertirsi. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 6, 7 e 8 marzo ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 6 marzo

Al Natura Club Ayvamos: speciale selezione musicale a cura di Dirty Mo, Madzooka e B3LM, dedicata a Reggaeton, Dembow e Urban Latin del momento. Da Vini e Oli Love Party con le selezioni di Umberto Palazzo DJ. Cutty Sark propone Arrogante: cena e disco con Nicola Simone; voice Alessia Ferretti. Al Camuzzi Bistrot cena e dopo cena con dj Pietro Falcone, dj Pelè, dj Marco La Sorda, vj Biscotto e tutto lo staff. Women’s al Nettuno Beach: la cena Giardino d’inverno e disco con djs Caliente e Damiano. Al Momà appuntamento settimanale con la musica caraibica, urban reggaeton. Alla Discoteka Magika di Spoltore musica Anni 70, 80, 90.

Sabato 7 marzo

Alla discoteca Megà il Sabato A mi manera: la Festa della Donna. Cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Pino Titta, Andrea Germani e Pelè. Club Zero 11 presenta Back to Basics con Enrico Mantini, Daniele Ionata e Lorenzotodisco.exe. Alla discoteca Magika nuovo appuntamento con Madame: cena e disco con Enzo Di Pietro, Alberto Cantarini e special guest Alessandro Marini. A Cantieri Disco in consolle i djs Marco Faraone e Mazu. Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa in compagnia dei djs Valter, Lomitos e Pirata. Al Nettuno beach club serata latina “Women’s party”. Al Cutty Sark nuovo appuntamento con La Fanatica: Reggaeton, Moonbathon, latin House; ingresso omaggio uomo/donna.

Alla discoteca Momà a Collecorvino cena e disco in compagnia dei djs Luca Di Carlo e Pino Corneli. Cena, karaoke e disco sotto le Torri Camuzzi, che questa settimana celebra la Festa della donna. Al Bizarre Blackbox Flow; live showcase Lozzy, Chibu, Ill Dead, Frank Winte e altri. Milonga all’Associazione Calesita di Montesilvano con Tj Roberto Tucci. Love Mick dj set a L’ostrica ubriaca: soul, funk, disco e musica elettronica.

Domenica 8 marzo

Per gli eventi in programma in occasione della Festa della donna si invita a consultare la sezione dedicata. Dalle 17 alla discoteca Magika di Spoltore balli di gruppo e liscio.