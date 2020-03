Cosa fare nel fine settimana dal 6 all’8 marzo 2020 nell’aquilano? In primo piano i concerti di Edoardo Bennato, Gigi D’Alessio e Uto Ughi

L’AQUILA – Tanti gli eventi a L’Aquila e provincia anche nel primo weekend di marzo. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti di tre grandi artisti, teatro e serate disco. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Venerdì 6 marzo

A partire dalle ore 20 allo Spazio Pingue a Sulmona, per la rassegna Jazz, Balcani, Mediterraneo, il viaggio si sposta da un capo all’altro del mondo grazie alla fisarmonica di Danilo Di Paolonicola accompagnata dall’insolito ensemble “Ethnic Project”. Aquarant’anni dall’uscita di Sono solo canzonette alle 21 Edoardo Bennato arriva al Teatro dei Marsi di Avezzano per una tappa del suo Peter Pan Rock’n Roll Tour 2020. Al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena Hello I’m Jacket! – Il gioco del nulla, la ridicola caricatura di un mondo zoppo, ma che corre trafelato verso il successo. Si canta a Karaoke al Caffè il moro a L’Aquila. Alle 22 al Molly’s Pub di San Demetrio ne Vestini tornano a suonare i ControVento, con una serata concept: “Eros e Psiche: l’eterna dialettica tra cuore e cervello”, l’Amore visto dai cantautori, in particolare da Fabrizio De André e Francesco Guccini. Serata Lose control al Bambola 2.0 e Flower Party al Moon Village al 910; entrambe le discoteche sono a L’Aquila.

Sabato 7 marzo

Soundshine WinterFest a Campo Felice. Alle 20 al Soho Cafe di Avezzano arriva la musica italiana di Direzioni Parallele: dagli evergreen alla musica dei giorni nostri. Alle 21 al Teatro dei Marsi di Avezzano torna Edoardo Bennato. Al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena Uno nessuno centomila; allo Spazio Rimediato a L’Aquila é la volta di Nati con la camicia. Al Palasport di Castel di Sangro concerto di Gigi D’Alessio. Il live, tappa del tour “Noi due tour 2020”. avrà inizio alle ore 21.30. Si balla all’Extra Fragile di Avezzano e al Guernica di Pizzoli.

Domenica 8 marzo

Per gli eventi del 7 e dell’8 correlati alla Festa della donna si invita a consultare la sezione dedicata. Alle ore 17.30 il grande violinista Uto Ughi sarà al Teatro Caniglia di Sulmona affiancato da Bruno Canino.