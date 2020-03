Cosa fare a Pescara nel fine settimana dal 6 all’8 marzo 2020? In primo piano appuntamenti musicali, presentazione di libri e teatro

PESCARA – Tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia anche nel weekend dal 6 all’8 marzo. Non avrete che l’imbarazzo della scelta live musicali, presentazione di libri e spettacoli teatrali. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi per conoscere cosa vedere a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film al cinema a Pescara.

Venerdì 6 marzo

Dalle 20.30 all’Osteria della musica serata dedicata ad Adriano Celentano. Alle 21 allo Spazio Matta va in scena “Si L’ammore no”. Un uomo e una donna. S’incontrano. Si amano. Si mangiano. L’amore nell’immaginario collettivo, tra cliché, misoginia, pornografia, femminismo, sdolcinatezze e melensaggini. Alle 21 allo Jammin Club di Montesilvano arriva Dada, il tributo più cool al rocker, chitarrista e cantautore abruzzese Ivan Graziani. Al Loft 128 di Spoltore i Just like Cure faranno rivivere appieno lo show e le atmosfere di una delle band più influenti degli anni ’80 e ’90. A partire dalle 21.30 al Briganteria Pub i più grandi successi della musica italiana 60/70/80/90 saranno cantati dall’Italy Stereo Sound Band. Musica italiana anche al Zanardi Pub dove dalle 22.30 gli Indiennati proporranno le hits italiane più ascoltate dell’estate e dell’inverno. Alle 22 allo Scumm Stand Up Comedy: Filippo Giardina proporrà il suo nuovo show Formiche.

Sabato 7 marzo

Dalle 18 al Mondadori Bookstore Barbara Mascitelli presenta La carenza di libertà di stampa e l’impatto sulle relazioni internazionali. Il caso della Turchia e della Russia”. Presso I luoghi dell’anima, per i ciclo Thiasos, continuano le conversazioni con Maria Concetta Nicolai e Franca Minnucci alla riscoperta del Femminino Sacro. Presso l’Associazione Miricreo di Montesilvano, un ciclo di incontri dedicato alla Storia del Cinema. Al Futuro Imperfetto 2.0 incontro con l’ex ministro Livia Turco. Alle 19 nuovo appuntamento per la stagione concertistica all’Auditorium Flaiano: Il cinema in musica. Alle 20.30 a Villa Antonella va in scena Tic all’improvviso: storie nuove ed esclusive prenderanno vita dalle idee del pubblico. Dalle 21.30 al Briganteria Pub il tributo dei Laura Live a Laura Pausini; a Il Cantiere il Samule Bosco Trio riproporrà ripercorrà le musiche di autori influenti della storia del Jazz. Alle 22 allo Scumm arrivano i bolognesi Cut. Alle 22.30 Lorenzo Kruger fa tappa al Babilonia con il suo Kru-Founding Tour. Al Loft 128 di Spoltore il tributo dei Bicchierino a Rino Gaetano.

Domenica 8 marzo

Per gli eventi in programma in occasione della Festa della donna si invita a consultare la sezione dedicata. Alle 18 al Teatro Cordova va in scena “La purezza e il compromesso”.