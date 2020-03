Giulianova, dispenser con soluzioni disinfettanti negli uffici comunali

GIULIANOVA – In linea con le direttive del Ministero della Salute e come disposto dall’ordinanza regionale n.2 del 26 febbraio 2020, da oggi sono disponibili i dispenser con soluzioni disinfettanti per le mani all’interno di tutti gli uffici comunali aperti al pubblico, a disposizione dei dipendenti comunali nonché dei cittadini utenti e visitatori.

Si comunica che nei prossimi giorni altri dispenser di prodotti disinfettanti verranno consegnati negli istituti scolastici di Giulianova a disposizione di studenti, personale didattico e pubblico.