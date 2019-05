Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (31 maggio – 2 giugno)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano Borgo e Gusto, la Sagra delle ciliegie, i live di Mahmood e Sorgentone

PESCARA – Sagre, concerti, aperture disco stagionali, escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo nel weekend a cavallo tra maggio e giugno 2019. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

FIERE E SAGRE – Sabato 1 a Celenza sul Trigno è di scena Borgo e Gusto: a partire dalle ore 17 ricco percorso enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici locali. Domenica 2 doppio appuntamento. A Rocca di Mezzo si svolge la 73° edizione della Festa del Narciso a Rocca di Mezzo. Una manifestazione che ha subito negli anni una vera e propria evoluzione: inizialmente consisteva in una semplice sfilata sui carri, il cui tema riportava quasi sempre al folklore abruzzese; oggi, invece, si realizzano vere e proprie scenografie dagli svariati contenuti. A Giuliano Teatino si tiene la 36° edizione della Sagra della ciliegia, con numerosi stand gastronomici allestiti nel centro storico dove si potranno degued assaporare squisite ciliegie e confetture; in programma anche gli spettacoli di Stellina e Vittorio il Fenomeno.

MUSICA – Sabato arrrivano al Teatro Massimo di Pescara Antonio Sorgentone e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo Mahmood, vincitori, rispettivamente, dell’utima edizione di Italia’s got talent e del Festival di Sanremo numero 69 con il brano “Soldi”. Tanti anche i live proposti nei vari locali a ancor più tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo: dai Dire Straits ai Placebo passando per Cesare Cremonini e Max Pezzali, solo per citarne solo alcuni.

MOSTRE – Agli appassionati di arte segnaliamo al 16 Civico a Pescara “Il suono del limite”, la personale d’arte contemporanea di Arianna De Nicola a cura di Maila Buglioni.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Tante le Opening season a Pescara, nel teatino e sulla riviera teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.