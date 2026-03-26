Francesca Michielin in Abruzzo: concerti a Casalbordino e Roseto

CASALBORDINO – Francesca Michielin torna a viaggiare per l’Italia con Strega comanda / Summer Tour, la tournée estiva che anticipa il suo nuovo capitolo artistico. Tra le tappe annunciate spiccano due appuntamenti particolarmente attesi dal pubblico abruzzese: Casalbordino l’11 giugno e Roseto degli Abruzzi il 29 agosto.
Casalbordino, 11 giugno: la prima tappa abruzzese
Il tour approderà in Abruzzo per la prima volta l’11 giugno a Casalbordino, località che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella programmazione musicale estiva della costa teatina. Il live si terrà in Piazza Giovanni Paolio I.
La cantautrice porterà sul palco la sua nuova fase creativa, un percorso che unisce elettronica, scrittura intima e una dimensione live sempre più immersiva. Per Casalbordino si prevede un concerto dal forte impatto emotivo, pensato per valorizzare l’atmosfera del litorale e il rapporto diretto con il pubblico.
Roseto degli Abruzzi, 29 agosto: gran finale vista mare
Il viaggio estivo di Michielin si chiuderà simbolicamente in Abruzzo, il 29 agosto a Roseto degli Abruzzi, una delle location più amate dagli artisti per la sua naturale vocazione agli eventi all’aperto. Il concerto si terrà in Piazza Filippone.
Roseto ospiterà una delle ultime date del tour, un appuntamento che si preannuncia come una vera festa di fine estate: sonorità nuove, arrangiamenti rinnovati e l’energia di un pubblico che da anni segue con affetto la cantautrice veneta.
Entrambi i concerti saranno ad ingresso libero e gratuito.