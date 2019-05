Baia del Re Panthers Roseto, le ragazze sono pronte all’Under 16 Interzona

Ghilardi: “Considero questo gruppo la più bella sorpresa degli ultimi anni, visti i pazzeschi miglioramenti compiuti da queste ragazze in così poco tempo“

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Comincia a Spoleto un concentramento Under 16 Interzona che vedrà ai nastri di partenza anche le ragazze Baia del Re Panthers Roseto, reduci da uno strepitoso percorso nel campionato regionale. Le giovanissime pantere hanno infatti stravinto il girone abruzzese, con un percorso nettamente al di sopra delle aspettative soprattutto nelle proporzioni: 53.5 punti di scarto medio nelle 18 vittorie su altrettante partite di girone e fase a orologio, e addirittura 110 in due partite rifilati all’Adriatica Pescara nelle due gare di finale, valori che in pochi avrebbero immaginato emergere così nettamente alla vigilia.

Un ruolino da autentico rullo compressore che ha per certi versi meravigliato anche coach Franco Ghilardi: “Considero questo gruppo la più bella sorpresa degli ultimi anni, visti i pazzeschi miglioramenti compiuti da queste ragazze in così poco tempo: basti pensare che alcune atlete l’anno scorso non giocavano quasi mai, e ora sono diventate protagoniste. Ma al di là dei risultati è soprattutto il modo di giocare e stare in campo la vera forza di questo gruppo, che ha riscosso complimenti da diversi addetti ai lavori. La sfida è ora quella di imporre questa idea anche in un contesto di livello superiore, a livello di esperienza e fisicità: sono sicuro che le nostre ragazze saranno prontissime a raccogliere questa nuova sfida!”.

Già, perchè dopo essersi cimentate con successo anche nel campionato Under 18 l’opportunità è quella di alzare ulteriormente l’asticella: Castellammare di Stabia, Murgia e Reggio Emilia le avversarie della rassegna umbra, che mette in palio un solo posto per le Finali Nazionali ma a prescindere dal risultato rappresenta un meritatissimo premio alla splendida stagione delle giovani biancazzurre.

Questo il commento di Giulia Paesani, una delle protagoniste di quest’annata: “Siamo felicissime di aver vinto da imbattute la fase regionale. All’inizio siamo partite in sette e questo ci spaventava un po’, ma con l’aggiunta di altre compagne siamo più cariche mai per giocarcela al massimo e lottare fino in fondo in ogni partita. Un ringraziamento va a tutta la società per aver sempre creduto in noi, e in particolare al nostro coach Franco Ghilardi che fin dai primi allenamenti ci ha spronato a migliorare. Noi non molliamo!”.