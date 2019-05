Un campo di alta pressione garantisce un fine settimana nel complesso stabile e soleggiato. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Buone notizie dagli esperti meteo. Il rinforzo di un campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale garantisce un fine settimana nel complesso stabile e soleggiato, salvo annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulla dorsale appenninica. Temperature in aumento. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 31 maggio



La circolazione depressionaria si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali; moderati dai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Mare mosso.

Sabato 1 giugno

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; tesi settentrionali in intensificazione in quota. Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare mosso.

Domenica 2 giugno



La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali; moderati settentrionali in quota. Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (31 maggio, 1 e 2 giugno)

Pescara VEN – min 15° max 18° SAB – min 15° max 21° DOM – min 17° max 22°

Chieti VEN- min 12° max 17° SAB – min 12° max 21° DOM – min 15°max 23°

Teramo VEN – min 11° max 17° SAB – min 11° max 20° DOM – min 15° max 22°

L’Aquila VEN – min 10° max 17° SAB – min 9° max 21° DOM – min 13° max 20°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.