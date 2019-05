Cosa fare nel weekend a cavallo tra maggio e giugno nel teatino? In primo piano: Borgo e Gusto, la Sagra delle ciliegie e il Festival delle fisarmoniche



CHIETI – Tantissimi gli eventi in programma anche nel fine settimana a cavallo tra maggio e giugno a Chieti e provincia. Su tutti, le occasioni in Regione per poter stare all’aria aperta e andare in giro tra feste e sagre ad assaggiare le eccellenze eno-gastronomiche del territorio.



Sabato, a Celenza sul Trigno terza edizione di Borgo e Gusto. Lungo le vie del centro storico, dalle 17 fino a tarda notte, ricco percorso enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici locali. Domenica, a Giuliano Teatino, trentaseiesima edizione della sagra delle Ciliegie. Nel centro storico saranno allestiti numerosi stand dove sarà possibile degustare e assaporare ciliegie e confetture. Non mancheranno la s filata di carri allegorici, l’estemporanea di pittura, musica e spettacoli. Si partirà al mattino con il Premio Nazionale di Pittura Estemporanea, durante il quale diversi artisti realizzeranno le loro opere in diretta. In mattinata ci sarà spazio anche per un momento di approfondimento dedicato alla coltivazione del ciliegio a cura dell’associazione dei produttori locali. Nel pomeriggio ci saranno la sfilata dei carri allegorici che partirà alle 15.00 e dalle 16 il concorso di pasticceria. L’evento si concluderà infine alle 21.00 con lo spettacolo live di “Vittorio il fenomeno”.

Sempre domenica, a Torricella Peligna, si svolgerà la seconda edizione del Festival delle fisarmoniche e degli organetti, già in programma lo scorso Primo Maggio e rinviata per maltempo. Una giornata all’insegna del divertimento, della buona musica e del buon cibo abruzzese, con numerose attività da potersi svolgere, tra le quali: Battesimo della sella (prova di equitazione per bambini), escursioni, gonfiabili e parco giochi per bambini, mercatini artigianali, stand gastronomici, visita del parco archeologico di Juvanum e del castello medievale di Roccascalegna.

Per i più piccoli al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino domenica arrivano i Power Rangers per una giornata da SuperEroi. Dalle 12.00 alle 19.00 sarà allestita una vera Ranger School con aree gioco e attività per diventare un vero guerriero Ninja, angoli con facepainting e trucco da Ranger, giochi colorati e piccole prove da superare.

Per gli amanti del ballo aperture stagionali a San Salvo dell’El Domingo e a Fossacesia del Supporter Beach e dell’Onda Beach Club.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Mostre

Mostra di Romero Britto alla Galleria La Nuova Forma di Lanciano

MumArt al Museo Michetti di Francavilla al mare

Eventi di più giorni

Maggio Teatino: il calendario degli eventi

Festa di Santa Mater Domini a Fraine

Ud’A Music Festival a Chieti

Venerdì 31 maggio 2019

Si gioca a Il cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare

Al Polo Museale Santi Spirito a lanciano Peppe Candeloro presenta L’arte, la mia vita

Al Siren’s corner di Francavilla al mare il live dei The Svitati

Easy Ride live alla Birreria La Porta a Lanciano

Venerdì caraibico al Vittoria Restaurant di Atessa

Sabato 1 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Borgo e Gusto a Celenza sul Trigno

VespAperitivo alla Villa Comunale di Chieti

Il tributo a Elisa e ai Negramaro allo Storico88 a Villamagna

Al Tapaz Food Experience di Chieti il concerto di Fabrizio Mandolini e Marco Bassi

A Ripa Teatina il tributo ai Pooh degli Opera Seconda

Serata Anni 70′, 80′, 90′ da Schiavone and co a San Giovanni Teatino

Inaugurazione del sabato latino al El Domingo di San Salvo

Opening Summer 2019 al Supporter Beach di Fossacesia

Domenica 2 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Una domenica al museo gratis

Sagra delle ciliegie a Giuliano Teatino

I Power Rangers al Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino

Festival delle Fisarmoniche a Torricella Peligna

Concerto della Fisorchestra Aquilana all’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia

99 Cosse live all’Onda Beach Club di Fossacesia

Al Piqua di Guardiagrele i tributo ai Nomadi dei Dimensione Nomade

A Casalbordino l’omaggio a Renzo Arbore della Zanzarita Band

Allo Stammtisch Tavern di Chieti il tributo a max Pezzali e agli 883 dei JollyBlu

A Montemarcone di Atessa Hit Parade Tour con Demo Morselli e Massimo Cirillo