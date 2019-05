Cosa fare a Teramo nel weekend tra maggio e giugno? In primo piano il Festival Internazionale delle bande musicali e il concerto di Mahmood



TERAMO – Al centro dell’ultimo weekend di maggio a Teramo e Provincia troviamo la musica. Per tutti i gusti. Pop, in versione bandistica e dance. Prosegue a Giulianova la ventesima edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali. Alla manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Padre Candido Donatelli, partecipano ben 16 bande che arrivano da 11 nazioni diverse; Repubblica Ceca, Polonia, Italia, Lettonia, Romania, Giappone, Messico, Brasile, El Salvador e Honduras. Special Guest di quest’anno una banda militare degli USA.

Sabato, in esclusiva per Marche ed Abruzzo concerto di Mahmood al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo, per una tappa del suo Gioventù bruciata che, dopo la data zero di Parma, partirà da Livorno il 30 aprile. Ventisette anni, di padre egiziano e madre sarda, Mahmood vanta una carriera breve ma esplosiva. Nel 2012 partecipa alla sesta edizione del talent show X Factor nella categoria “Under Uomini” capitanata da Simona Ventura. Nel 2015 prende parte al concorso canoro Area Sanremo aggiudicandosi il primo posto e il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2016 nella sezione “Nuove Proposte” dove si classifica al quarto posto con il brano Dimentica. A febbraio vince l’ultima edizione della rassegna canora sanremese con Soldi ed è di qualche settimana fa il secondo posto all’Eurovision Song Contest.

Proseguono anche le aperture stagionali dei locali dove poter ballare. Dopo l’Opening party del Manakara della scorsa settimana questa settimana a promettere un’estate con effetti speciali tocca al Gattopardo di Alba Adriatica, con tre ambienti e altrettanti modi di vivere il sabato sera Tutto quello che concerne la musica il locale sarà caratterizzato da ,due room: una ospiterà una serie di dj set importanti ed esclusivi, l’altra sarà allestita per ospitare tutti gli amanti della musica latina. La domenica all’insegna di salsa, bachata, merengue, kizomba, reggaeton e balli di gruppo partirà invece allo Chalet Hawaii di Alba Adriatica e al Serenella di Giulianova.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Venerdì 31 maggio

Karaoke con Luca e Connie all’Hotel Villa Luigi di Martinsicuro

Si balla al Manakara a Tortoreto

Sabato 1 giugno 2019

Mahmood in concerto al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo

Note per un sogno all’Auditorium di Santa Maria Bitetto a Teramo

A Silvi Alta il live dei Tequila and Montepulciano Band

Tutti a 90 – Opening Party al Manakara

Si balla al Sixteen di Martinsicuro

Grand Opening al Gattopardo di Alba Adriatica

Ultima notte al Mamboking si Torricella Sicura

Domenica 2 giugno 2019

Una domenica al museo gratis

Visita guidata con falconiere alla Fortezza di Civitella del Tronto

A Pineto Biciclettata e pattinata adriatica

Al Centro Commerciale Gran Sasso Pompieropoli

Spaghetti and Rocchenroll live a La pecora e il luppolo a Mosciano Sant’Angelo

Direzioni Parallele live a La pecora e il luppolo a Mosciano Sant’Angelo

Opening season al Serenella di Giulianova

Gran Opening allo Chalet Hawaii ad Alba Adriatica

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova