CSV Abruzzo: aperitivo informativo sul Servizio Civile

L’AQUILA – Il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS organizza a L’Aquila, lunedì 30 marzo alle ore 19:00, un aperitivo informativo dedicato ai progetti del Servizio Civile Universale previsti nel bando in scadenza l’8 aprile alle ore 14:00.

L’incontro si terrà nella sede del CSV, in via del Gatto 6, e offrirà ai giovani un’occasione concreta per orientarsi tra le opportunità disponibili sul territorio.

Durante l’evento sarà possibile conoscere nel dettaglio i progetti attivi, incontrare i referenti degli enti coinvolti e ascoltare le testimonianze dei volontari attualmente in servizio. Un momento utile per chiarire dubbi, comprendere le attività previste e ricevere supporto nella compilazione della domanda.

La candidatura al Servizio Civile avviene esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it/). Ogni aspirante operatore volontario può presentare una sola domanda, scegliendo un unico progetto e una sola sede di attuazione.

Sul sito del CSV Abruzzo sono disponibili le schede complete di tutti i progetti, con obiettivi, attività, sedi e requisiti.

Il CSV invita tutte le ragazze e i ragazzi interessati a partecipare all’incontro per orientarsi al meglio e cogliere una delle opportunità formative più significative del volontariato giovanile.