Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend a cavallo tra maggio e giugno? In primo piano il concerto di Antonio Sorgentone e il tributo a Vasco dei KOM

PESCARA – Protagonista del fine settimana a cavallo tra maggio e giugno a Pescara e dintorni è senza dubbio la musica. Sabato presso il Teatro Massimo di Pescara concerto di Antonio Sorgentone. Il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 proporrà il suo spettacolo ‘Piano On Fire’. Considerato tra i migliori nel suo genere in Italia è sia cantante che pianista. Non mancheranno brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Nel suo repertorio troviamo un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie. Dopo il concerto dove hanno letteralmente riempito Piazza Salotto a Pescara lo scorso 25 aprile, i KOM chiamano a raccolta i loro numerosissimi fan per una serata speciale. La nota tribute band di Vasco Rossi, inaugurerà La Terrazza del “Loft 128” di Spoltore, dando così il via al “Summer Edition”. Per l’occasione sarà allestito un apposito palco studiato proprio per il loro spettacolo.

A Pescara Colli prosegue per tutto il weekend tradizionale appuntamento con la Festa della Madonna dei Sette Dolori, che avrà il suo momento musicale clou nella serata di lunedì con il concerto gratuito di Luca Barbarossa.

Per le mostre, al 16 Civico a Pescara si può visitare “Il suono del limite“, la personale d’arte contemporanea di Arianna De Nicola a cura di Maila Buglioni. Che suono potrebbe avere il limite? Che forma potrebbe avere il labile rapporto d’incontro-scontro tra due entità? Partendo da questi quesiti la ricerca di Arianna De Nicola si propone di indagare le relazioni tra individui, affrontando il tema del limite sia come soglia di creazione sia come principio drammatico originario di una possibile rottura. L’interesse nei confronti delle variabili e verso la coesistenza della creazione e della distruzione danno origine ad un’indagine metaforica rispetto all’agire e alle relazioni umane, al comportamento, alle conseguenze. Eliminando tutto ciò che è superfluo, l’artista si concentra sulla poetica dell’incontro e dello scontro, senza nessuna prova, nè finale prestabilito. Una riflessione sulla trasformazione di tutte le cose, che si traduce in un agire senza ripetizioni che lascia al caso le alterazioni dei corpi in un sistema in stato di equilibrio instabile.

Al Museo Cascella venerdì ultimo appuntamento con 2UEZ, la rassegna di libri, musica, arte, gusto e show. Ospiti della serata: Francesca Mannocchi, giornalista che si occupa di migrazioni e conflitti e collabora con numerose testate italiane e internazionali (L’Espresso, Stern, Al Jazeera, The Guardian, The Observer) e Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty International Italia, di cui fa parte dal 1980. Il Teatro Massimo ospita, invece Erri De Luca, che il critico letterario del Corriere della Sera Giorgio De Rienzo in un articolo del 2009 ha definito “scrittore d’Italia del decennio“.

