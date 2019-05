Tanti appuntamenti nell’aquilano nel weekend dal 31 maggio al 2 giugno. In primo la Festa del Narciso, Made in L’Aquila e Tango Marathon

L’AQUILA – Fine settimana ricco di appuntamenti quello de L’Aquila e provincia: tanti gli eventi in programma il 31 maggio, l’1 e 2 giugno 2019 nel territorio. Come di consueto, in agenda ci sono eventi un per tutti i gusti.

A Rocca di Mezzo si svolge la 73° edizione della Festa del Narciso a Rocca di Mezzo. Una manifestazione che ha subito negli anni una vera e propria evoluzione: inizialmente consisteva in una semplice sfilata sui carri, il cui tema riportava quasi sempre al folklore abruzzese; oggi, invece, si realizzano vere e proprie scenografie dagli svariati contenuti.

A L’Aquila, nel megaparcheggio “Lorenzo Natali”, si tiene Made in l’Aquila, la manifestazione, organizzata dall’Associazione di promozione sociale Joint Action con la collaborazione della Confartigianato locale e del Comune dell’Aquila. Tre giorni di incontri, divertimento e promozione delle eccellenze del territorio. L’area espositiva si estenderà per 6.600 metri quadrati di verde di cui circa 2.600 saranno occupati dagli stand enogastronomici e di degustazione, dove si potranno degustare tante specialità locali. Non mancherà la musica dal vivo ad allietare le serate.

Nel suggestivo castello medievale di Balsorano appuntamengo con la Tango Marathon: si ballerà tango dal sabato alle 18.30 fino al tardo pomeriggio della domenica. Nella selezione delle musiche si alterneranno tre TJ: SuperChico Tj, Katya la Berlinesa, Danilo Leonoro

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: tra queste ricordiamo la gita a cavallo nelle Valli di Scanno o nella Valle d’Arano, trekking con gli asini a Introdacqua, l’escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, a piedi o in ebike.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Made in L’Aquila

Tango Marathon al Castello di Balsorano (sabato e domenica)

Venerdì 31 maggio

The Fuzzy Dice live al Frangiò al Casale a Sulmona

Ad Acciano Cinquant’anni di vita con i Nomadi

The 27th Fire live all’Osteria dei Sestini ad Avezzano

Alle Settefonti a prata d’Ansedonia il tributo ai Dire Straits dei Making Movies

All’Irish Cafè a L’Aquila Luca Mongia e Alex Ricci presentano Stelloso

Closing Party al Moon Village al 910 a L’Aquila

Sabato 1 giugno

Al Molly’s Pub di san demetrio nei Vestini il tributo agli Iron Maiden dei Maiden Division

The 27th Fire live al Pub Il Duca di Tagliacozzo

Si balla al fragile di Avezzano

Domenica 2 giugno

Trekking con gli asini a Introdacqua

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo nella Valle d’Arano

Festa del narciso a Rocca di Mezzo

A Paganica il concerto dei Tri