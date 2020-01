Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (3-5 gennaio)

Cosa fare nel primo fine settimana del 2020 in Abruzzo? In primo piano Presepi viventi, concerto dei Boombadash e gli eventi enogastronomici

REGIONE – Passato Capodanno e restando in attesa dell’Epifania, cosa ci propone il primo weekend del 2020? In primo piano ci sono i Presepi viventi, sparsi un po’ in tutta la Regione, ma anche il concerti di Boombadash, le sagre della polenta e la Festa del cioccolato a Sulmona. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

PRESEPI VIVENTI – In Abruzzo la tradizione del Presepe è antica e molto sentita e si manifesta con l’allestimento, nel periodo natalizio, di numerose riproduzioni della Natività. In alcuni borghi si organizza una rappresentazione con figuranti umani, che spesso sono gli abitanti del posto. Queto weekend tocca a Capestrano, Vicoli, Teramo, Bolognano, Rivisondoli, Castilenti

MOSTRE – Si segnala Saligia, mostra di Arianno Bonamore al Civico 16 di Pescara.

SAGRE – Per tutto il weekend in Corso Ovidio a Sulmona si svolge la terza edizione di Chocolate Days – Festival del Cioccolato. Venerdì e sabato la Pro Loco di Rocca di Cambio organizza la Sagra della polenta: partire dalle ore 19 presso l’ex Asilo Comunale sarà possibile degustare polenta con salsiccia, gnocchetti e fagioli e pizza sfogliata. Domenica, prima giornata a Pettorano sul Gizio della 58° edizione della Sagra della polenta: per tutti polenta “rognosa” (preparata con farina di mais, olio extravergine di oliva, pancetta, salsicce e formaggio pecorino) e tante altre specialità locali.

CONCERTI – Sabato alle 21 al PalaEventi di Giulianova arriveranno in concerto i Boombadash, tra i protagonisti dell’estate canora 2019 con il brano Mambo Salentino, interpretato in compagnia di Alessandra Amoroso: il live sarà a ingresso gratuito. Tanti i live proposti dai locali, con tributi a grandi artisti internazionali.

FIERE – Sabato e domenica a Lanciano torna la Fiera dell’elettronica, auto e moto d’epoca, giunta quest’anno alla sua decima edizione: informatica, telefonia, hi-fi, videosorveglianza, tv-sat,elettronica di consumo, elicotteri, droni, arduino, valvole, dischi in vinile, materiale tecnico, materiale elettronico usato.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma anche nell’aquilano e sulla costa teramana. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga.

Stando alle previsioni meteo pare che ci si potrà concedere qualche ciaspolata. Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto riguarda la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.