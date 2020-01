Cosa fare nel primo fine settimana del 2020 a L’Aquila e dintorni? In primo sagre della polenta e Chocolate Days a Sulmona

L’AQUILA – Passato Capodanno, nel promo weekend del 2020 sono tantissimi gli eventi che ci attendono nell’aquilano. Su tutti spiccano la Fiaccolata a Opi, le sagre della polenta a Rocca di Cambio e a Pettorano sul Gizio e il Festival del cioccolato a Sulmona. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Venerdì e sabato la Pro Loco di Rocca di Cambio organizza la Sagra della polenta: partire dalle ore 19 presso l’ex Asilo Comunale sarà possibile degustare polenta con salsiccia, gnocchetti e fagioli e pizza sfogliata. Per tutto il weekend in Corso Ovidio a Sulmona si svolge la terza edizione di Chocolate Days – Festival del Cioccolato.

Venerdì 3 gennaio

Dalle 17 Presepe vivente a Capestrano. Alle 18 al Teatrabile a L’Aquila va in scena “Paolo dei lupi”, liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, biologo e poeta. Dalle 21 si gioca a Il cervellone quiz al Max Pub a Sulmona mentre all’Auditorium del Parco a l’Aquila gli Zio Rufus & The Funky Gallo Band proporranno lo stesso repertorio che Zucchero portò negli stadi italiani nel 1989. Dalle 21.30 alla Birreria Gran Sasso la serata sarà dedicata ai grandi successi di Rino Gaetano e Lucio Battisti. Si balla al Bambola 2.0 a L’Aquila.

Sabato 4 gennaio

Alle 18.30 al Teatrabile a L’Aquila va in scena lo spettacolo teatrale 1861 “Storie di Briganti”. Dalle 19 a Opi l’unidcesima edizione di “Fiaccolata, Polentata e vin brûlé”: serata illuminata dalla luce attraverso vie e sentieri che colorano l’Antico Borgo Medievale. Si balla al Bauhaus a L’Aquila, al Guernica di Pizzoli e all’Hollywood Freaks a Sulmona.

Domenica 5 gennaio

Prima giornata a Pettorano sul Gizio della 58° edizione della Sagra della polenta: per tutti polenta “rognosa” (preparata con farina di mais, olio extravergine di oliva, pancetta, salsicce e formaggio pecorino) e tante altre specialità locali. Alle 17 la Befana in compagnia degli Elfi arriverà al Castello Piccolomini di Balsorano e porterà con sé tanti doni per tutti i bambini presenti. Alle 20 allo Spazio Pingue di Sulmona torna la Billy Bros. Swing Orchestra mentre a partire dalle 20 Domenico Imparato sarà in concerto allo Spazio Rimediato a L’Aquila.