Passato Capodanno, nel primo weekend del 2020 ci attendono tanti eventi: in primo piano la Fiera dell'elettronica a Lanciano, i Presepi viventi, i live e i tributi a grandi artisti italiani e internazionali.

Eventi di più giorni

Sabato e domenica a Lanciano torna la Fiera dell’elettronica, auto e moto d’epoca, giunta quest’anno alla sua decima edizione: informatica, telefonia, hi fi, videosorveglianza, tv-sat,elettronica di consumo, elicotteri, droni, arduino, valvole, dischi in vinile, materiale tecnico, materiale elettronico usato.

Venerdì 3 gennaio

Dalle 22 allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo I fiori nel deserto terranno il loro live per ricordare Pino Daniele nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. Al Primo di Chieti il live dei Sinedades, duo formato, dopo anni di studio e sperimentazione personali, dalla cantante italiana Erika Boschi e dal chitarrista argentino Agustin Cornejo. Al Siren’s Corner di Francavilla al mare data zero di the Ballads of John & Paul, il nuovo tributo ai Beatles. Si balla al Ticket di Chieti Scalo.

Sabato 4 gennaio

Presepe vivente a Sant’Eusanio del Sangro e al Santuario Madonna delle Grazie di Monteodorisio. Alle 17.30 fiaccolata nel borgo di Pennapiedimonte. Dalle 21 al St Vincent Pub di Vacri gli Jailbraker proporranno i successi degli AC/DC. Al Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo Manuel Milano presenterà il suo album “Ero un bambino”. Si balla al Brown Moon di Orsogna.

Domenica 5 gennaio

Per gli amanti dello sport è in programma una ciaspolata vista mare tra le capanne in pietra della Majella in mattinata e quella al tramonto con fiaccole e polenta al Rifugio Pomilio. Brunch domenicale nell’accogliente atmosfera del Castello di Semivicoli. Alle 17 al Teatro Fenaroli di Lanciano va in scena Biancaneva e i sette nani.