Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (3-5 gennaio)

Quali serate trovare il 3, 4 e 5 gennaio 2020 a Pescara per divertirsi? Disco, latino, Notti della Befana per un weekend speciale

PESCARA – Siamo arrivati al primo fine settimana del 2020. Qualche serata in meno perchè è appena passato Capodanno ma sarà un weekend comunque interessante, anche perchè domenica si attenderà l’arrivo della Befana. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 3, 4, 5 gennaio ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 3 gennaio

Alla Discoteca Momà a Collecorvino due aree per ballare: Area 1 Caraibico, Area 2: Reggaeton/disco. Torna il Swish Urban Party al Groove: in consolle Dj Shezzan e Fazer.

Sabato 4 gennaio

Cantieri disco di Villanova, in collaborazione con Natura Club, presentano #combination. Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa. Fico’s Disco Latin Club presenta Bienvenido 2020: ingresso omaggio per l’intera serata. Il Nettuno beach propone la Cena Giardino d’inverno con Rafael e Sheila e la disco con Caliente e Damiano. Al Cutty Sark torna La Fanatica con reggaeton, moonbathon, house e latin. Al Bizarre c’è il Blackbox Flow con le sonorità più hot del momento mixate dai djs di Blackbox Crew .

Domenica 5 gennaio

Alla discoteca Momà di Collecorvino La Notte della Befana: la Befana metterà i tacchi per venire a ballare la migliore musica commerciale e reggaeton. La Befana vien cantando sotto la Torre Camuzzi: cena, Karaoke e disco. Al Megà Disco Dinner Blue Parrot presenta per la prima volta a Pescara il suono del nuovo party di riferimento di New York, Manhattan sotto il nome di Nulu Movement fondato da Anané Vega nel 2014 con la complicità di Christian Mantini.