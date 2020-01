Cosa fare a Pescara nel primo weekend del 2020? In primo piano i live musicali con tributi ad artisti nazionali e internazionali

PESCARA – Passato Capodanno, sono tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia del primo weekend di gennaio. Per le mostre si segna Saligia, mostra di Arianno Bonamore al Civico 16. Degni di nota le Luci d’artista accese nel centro di Pescara e gli appuntamenti al Dome Theatre in piazza Salotto.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara

Venerdì 3 gennaio

Alle 11 al Dome Theatre appuntamento con Il Bosco delle meraviglie, uno spettacolo in cui bambini e adulti, potranno essere spettatori e protagonisti di una fiaba con personaggi immaginari e fantastici. Alle 18.30 presso il Mondadori Bookstore presentazione del libro “Il senso di un’ombra”. A partire dalle 19 da ArtDiWine degustazione di Amarone Costa Arènte DOCG 2013. Alle 20 lo Jammin Club di Montesilvano aprirà le porte ad una nuova grande stagione: mattatori della serata saranno i DeMode con il loro tributo ai Depeche Mode. Dalle 21 al Briganteria Pub la più bella musica italiana di sempre riarrangiata dai Scena Muta con chitarre acustiche percussioni e kazoo. Dalle 22 al Grand Canyon gli Around Duran rendono il proprio tributo ai mitici Duran Duran per una serata all’insegna delle hit più famose della band culto degli anni 80. Dalle 22.30 al Bizarre fa tappa il Vota Estinzione Tour 2020 di Anticorpi, band futurepop/electro. Al Loft 128 di Spoltore i Cafè Mexcal proporranno una lunga e ricca scaletta che attraverserà tutti i periodi di successo dei Litfiba.

Sabato 4 gennaio

Dalle 21.30 presso il circolo letterario Il Diavolo e l’Acquasanta, nell’anniversario della scomparsa di Pino Daniele, gli Zerottouno mantengono la tradizione di dedicargli un concerto. Al Temple Bar Aida cover band live: una serata in compagnia delle più belle canzoni di Rino Gaetano. Dalle 22 al Bloom i Save the Arctic proporranno i brani degli Arctic Monkeys.

Domenica 5 gennaio

A partire dalle ore 21 all’Osteria della Musica di Cepagatti i Prendila Così interpreteranno i grandi successi di Lucio Battisti. Dalle 21.30 al Futuro Imperfetto 2.0 i terrà il live della Gazza Ladra. Dalle 22 allo Scumm primo appuntamento del 2020 per IndieRocket Festival Satellites.