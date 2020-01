Cosa fare a Teramo nel primo weekend del 2020? In primo piano il concerto dei Boombadash e la notte della Befana con Taylor Mega

TERAMO – Passato Capodanno, anche il primo weekend del 2020 sarà ricco, come sempre di appuntamenti. In primo pianoil concerto dei Boombadash, gli ultimi Presepi viventi e i live musicali. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Teramo è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Venerdì 3 gennaio

A partire dalle 17.30 a Civitella del Tronto Aerial Christmas, spettacolo di danza aerea: due acrobate che accarezzando l’aria vi porteranno per mano in un mondo di poesia, con intorno tutta la magia che solo il circo può creare. Dalle 21.30, al Tranqi Pub di Montorio al Vomano, il gruppo Ritmo Picante proporrà un repertorio di musica tradizionale cubana e latino americana. Festa in musica e karaoke al Mc Dream di Villa Lempa. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto.

Sabato 4 gennaio

Apericena, dalle 19.30, in compagnia della musica dei The Greed leaves a Borgo Spoltino. Alle 21 al PalaEventi di Giulianova arriveranno in concerto i Boombadash, tra i protagonisti dell’estate canora 2019 con il brano Mambo Salentino, interpretato in compagnia di Alessandra Amoroso: il live sarà a ingresso gratuito. Dalle 22 in piazza a Civitella del Tronto Erica Mou si esibirà in un concerto intimo in solo con chitarra, voce e loops. Si balla alla discoteca Mya in Val Vibrata.

Domenica 5 gennaio

Presepe vivente a Castilenti. Alle 17 in piazza a Civitella del Tronto va in scana Pulcinella e la Festa di Natale. Alle 21 a Mosciano Sant’Angelo arriva la musica italiana proposta da Direzioni Parallele. Dalle 23 al Pala Eventi di Giulianova La Notte della Befana per ballare tutti insieme. Al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo, invece, si attende l’arrivo della Befana in compagnia di Taylor Mega, l’influencer del momento.