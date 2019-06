Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (21 – 23 giugno)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano il concerto di Ligabue a Pescara e gli appuntamenti enogastronomici

Sagre, concerti, serate disco escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo anche nel quarto weekend di giugno 2019. Su tutti gli appuntamenti, però, spicca quello che si terrà allo Stadio Adriatico di Pescara. Stiamo parlando del concerto di Luciano Ligabue che venerdì sera proporrà gli inediti contenuti nel suo ultimo album ma anche celebri brani che lo hanno reso famoso e ne hanno caratterizzato la carriera.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Prosegue fino a domenica a Sant’Omero la quarta edizione di Un castello di birra. Tutte le sere, a partire dalle ore 19, presso gli stand gastronomici appositamente allestiti, si potranno degustare birre artigianali, pizza al forno a legna, arrosticini, porchetta e tanto altro. Il tutto all’interno della caratteristica cornice del centro storico, alla scoperta dei luoghi storici, gli antichi fondaci e i vicoli del feudo. Per restare in tema di birra, da venerdì a domenica a Castellalto si festeggiano i cinque anni del Microbirrificio Bibibir. Tre giorni all’insegna di birre alla spina, street food, musica live, degustazioni e tanto divertimento. Su prenotazione possibilità di visita guidata dell’azienda. Negli stessi giorni, a Tortoreto, Sagra della seppia. Negli stand gastronomici si potrà gustare il delizioso mollusco in tante ricette: in umido con patate e piselli, fritte in pastella, ripiene o alla brace, ma sempre accompagnate da un buon Trebbiano, prima di passeggiare sul lungo mare e tra le bancarelle allestite per l’occasione. A Val Vomano, frazione di Penna Sant’Andrea, seconda edizione della Sagra dell’agnello cace e ove volta a far riscoprire un piatto tipico del territorio. Stand gastronomici, spettacoli, musica e giochi senza frontiere. A Mutignano appuntamento con la sesta edizione di “Jisce Sole”, il rituale del solstizio d’estate. La manifestazione, si svolgerà tra le vie del Borgo antico. Saranno rappresentatitutti i momenti della tradizione abruzzese tipici del solstizio estivo e della notte di S. Giovanni, come il “Compare e la compara a fiori” e “Zombe lu foche”. Tra le attrazioni anche lo spettacolo di Roppoppò. A Celenza sul Trigno si terrà la terza edizione di Borgo e Gusto, che vedrà rivivere le vie del centro storico di Celenza sul Trigno in un ricco percorso enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici locali. Prosegue fino a domenica sul Lungomare Cordella a Vasto la seconda edizione del Festival dello Street Food, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Ventitre stilosi food truck giungeranno da ogni regione d’Italia e dal mondo per far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse, il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali e quattro serate di musica live e animazione con artisti di strada. Presso l’Alcyone Beach Club a Pescara si svolgerà “Millebolle – bollicine in movimento“, una degustazione di bollicine dall’Abruzzo alla Francia passando per la Franciacorta.

MOSTRE – Agli appassionati di arte segnaliamo al 16 Civico a Pescara ultimi giorni per visitare “Il suono del limite”, la personale d’arte contemporanea di Arianna De Nicola a cura di Maila Buglioni.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – La movida teramana entra nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporte Beach a Fossacesia…le occasioni dove poter ballare cominciano ad essere davvero tante. Venerdì sera la Playa a Giulianova ospita, in esclusiva per il Centro Italia, due artisti di fama internazionale e pluricampioni Mondiali di Salsa: Karen e Ricardo, presenti con stage e show. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.