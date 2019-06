Cosa fare nel quarto weekend di giugno nel teatino? Borgo e Guso, Festival dello Street Food a Vasto e sfilata degli Alpini



CHIETI – Tantissimi gli eventi in programma anche nel quarto fine settimana di giugno a Chieti e provincia. Sabato 22 a Celenza sul Trigno si terrà la teza edizione di Borgo e Gusto, che vedrà rivivere le vie del centro storico di Celenza sul Trigno in un ricco percorso enogastronomico con degustazioni di prodotti tipici locali.

Prosegue fino a domenica sul Lungomare Cordella a Vasto la seconda edizione del Festival dello Street Food, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Ventitre stilosi food truck giungeranno da ogni regione d’Italia e dal mondo per far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse, il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali e quattro serate di musica live e animazione con artisti di strada.

Sabato quattordici rappresentanze dei gruppi Associazione Nazionale Alpini sfileranno sabato dalle ore 19 per le vie del centro di Francavilla. Saranno presenti i gruppi di Chieti, Bucchianico, Orsogna, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Pescara, Atessa, Colledimacine, Montenerodomo, Lama dei Peligni, Torricella Peligna, Pizzoferrato, Fara San Martino, Taranta Peligna con la presenza dei sindaci di Colledimacine, Montenerodomo, Lama dei Peligni, Torricella Peligna, Pizzoferrato ed il padrone di casa, Antonio Luciani Sindaco di Francavilla al Mare. A conclusione della sfilata i gruppi deporranno una corona di fiori sul Monumento dei Caduti del Mare. In serata concerto Corale dedicato ai canti degli Alpini

Domenica, a Carunchio, diciannovesima edizione dell’Infiorata. Un’iniziativa di grande valore e di meticolosa precisione con i volontari che alcuni giorni prima raccoglieranno nei dintorni del paese i fiori che saranno usati per realizzare veri e propri “dipinti sacri”: i petali fungeranno da colori della tavolozza dalla quale attingere per comporre i “tappeti profumati” che decoreranno il caratteristico centro storico.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Mostre

A Palazzo D’Avalos Guernica di Sofia Gandarias

Venerdì 21 giugno 2019

Calici di luna a Torino di Sangro

Cena con l’Autore al Porto Turistico di San Salvo

TartuFesta all’Adria Cafè di Cupello

Si gioca a Il Cervellone Quiz al Ristorante Il Quadrifoglio di Bucchianico

Project Seventies live al Baia Blu di Torino di Sangro

Miriam ricordi live a Ortona

Floyd on the Wings live al Siren’s Corner a Francavilla al mare

Cena spettacolo al Supporter Beach di Fossacesia

Sabato 22 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Alla Majelletta We di Pretoro in scena Pierino e il lupo

Sfilata e concerto degli Alpini a Francavilla al Mare

Festa Brasileira al Civico 20 di Roccascalegna

Cronocena con delitto allo Stammtisch Tavern a Chieti

Il tributo ai Pink Floyd al Cafè & Mercato a Guardiagrele

Angelo Carestia Cabaret a Torricella Peligna

Si balla al El Domingo a San Salvo

Si balla con Adamo in musica Band da Schiavone & co a San Giovanni Teatino

Opening Baja Village a Lasto

Il sabato sera al Supporter Beach a Fossacesia

Domenica 23 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Infiorata del Corpus Domini a Carunchio

Infiorata a Roccascalegna

Cena con delitto alla Torre della Loggia a Ortona a Mare

Il tributo ai Pooh degli Opera Seconda a Pretoro

La domenica del Supporter Beach di Fossacesia