Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Concerti di Esme e dei Latin Power e tantissimi altri appuntamenti speciali

PESCARA – La stagione estiva della movida pescarese è ormai completamente avviata. Ormai quasi tutti i locali hanno lanciato le loro serate e i loro pomeriggi domenicali per una stagione che sta entrando nel vivo. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Ciao Mare presenta il venerdì nel nuovo Pepito Beach con cena live con le musiche degli 8 millimetri e dopocena in compagnia del dj Pierluigi Chiarieri (commerciale e Housemusic Anni 90). Al Lido 186 torna l’appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base i pizza o pesce e in compagnia della musica di Maurizio Di Martino e Fabrizio Fasciani; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. Kalima Beach Club presenta Corazon il venerdi latino/reggaeton di Pescara; nell’area latina line up formata dai djs Caliente e El Timbal, in quella Reggaeton dalla Guerilla Crew Djs. A La Lampara Umberto Palazzo dj: musica Anni 80. Allo stabilimento Hawaii torna l’appuntamento con Blackbox Summer Flow, the freshest party in town: un mix di Hip Hop, Trap, Moonbah, Reggaeton, Afro Beat e Indie. Line up formata da Deliuan, Markoleeno, Beez e Moko. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino in compagna di Paolo Gasparrini tj. A Lido Azzurro Marco Giorgino special guest per Disagio Party, cena e disco.

Il sabato notte

Torna il sabato sera DinnerChic del Lido 186: cena in musica con la Raffaele Rubino live band e a seguire disco con il dance dj set di Paolo Sala, Mauro Cesarone e Matteo di Medio. Serata caraibica e reggaeton al Nettunobeach Pescara. Nuovo appuntamento per il beach club versione estiva con più spazio per il divertimento. Si parte con la cena, menù pesce a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. I Latin Power saranno gli special guest della serata “Special Night”. Al Café del Mar Esme in concerto. Tappa abruzzese per il suo Amantes World Tour. Un live da non perdere per gli amanti del genere bachata all’interno della tradizionale serata estiva del locale pescarese. Nel locale sarà possibile cenare con i menù pizza a 20 euro o pesce a 30 euro con annesso salotto-disco per il dopo cena. La serata danzante vedrà come sempre protagonisti ben 4 dj in consolle: Lomitos, Valter, Pirata e Caribe. Al Pepito Beach Ayvamos: Reggaeton, Dembow, UrbanLatin in compagnia di DirtyMo, Gianluca Gab, Christian Belmonte e Paolo SlengTeng. A La Lampara I love Party con dj Roby Lyza. Jambo presenta Mistery Night, con cena, spettacolo di Irene Chanel e disco. Nella main room special i resident djs Andrea Mammarella, Sandy e Pietro Sablone. Nel Bamboo priveè musica selezionata da Paolo Noise. Allo Stabilimento Ippobeach torna La Fanatica, “l’unica vera noche de fuego”: cena con possibilità di scelta tra menù a base di pizza o pesce e a seguire disco con i ritmi di Rnb, Moombahton e Reggaeton. Il Tortuga presenta Amimanera: cena spettacolo con live degli Exentia e con due tipologia di menù: pizza o pesce, o la novità 2019 Avocado Tasting. Nuova serata al Medusa che propone “Unique” con cena e disco in compagnia di Dj Alessandro Marini, Ercole Dolabella e voce di Alessia Ferretti e Fabio Emme, percussioni Christian Pepe. Cena spettacolo al Tre Palme di Montesilvano; a seguire disco con il dj set pezzi da Novanta mentre nuovo appuntamento all’Hawaii con “Cioé” e la musica house, classic house, funky, disco e anni 90/2000 con i djs Poppower, Danny Touch e Frapague.

Domenica 16 giugno

A partire dalle 17 il Pepito Beach, tra un mojito e l’altro, propone il tributo a Mannarino dei Desperados. Tortuga Beach Club a Montesilvano inaugura il nuovo appuntamento della domenica: dalle 18.00 fino al tramonto si potrà volare con BlueParrot per un beach party colorato e divertente. In serata, dalle 22.30, al Lido La Vongola torna l’appuntamento con La domenica Room33. A La Lampara musica brasiliana in compagnia della Betobanda. Spritz Party a Lido Aurora tra musica, gadget e divertimento dalle ore 17.