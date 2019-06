Tanti appuntamenti nell’aquilano nel quarto weekend di giugno. In evidenza la Notte Romantica a Scanno e l’Infiorata a Pescasseroli

L’AQUILA – Quarto fine settimana di giugno ricco di appuntamenti nell’aquilano, un po’ per tutti i gusti e per tutte le età. A L’Aquila, nella sede della Fonderia Fontesecco, prosegue fino a sabato il Festival di corti teatrali, di musica, danza e videoarte. Una manifestazione conviviale e nello spirito della condivisione di esperienze artistiche, che presenta lavori accomunati dalla loro brevità (massimo 30 minuti) nella cornice di una città che produce sempre più eventi artistici complessi e su di essi cerca di fondare la sua rinascita culturale.

A Scanno sabato ci sarà Una notte romantica. Tra i tanti eventi in programma: sfilata delle donne nel tradizionale abito scannese per i suggestivi vicoli del centro storico; mostra fotografica, visita guidata nel borgo; degustazione di prodotti tipici scannesi; musica dal vivo; balli di gruppo; bacio di mezzanotte e il lancio dei palloncini e per finire dj set.

Domenica a Pescasseroli torna l’appuntamento con la tradizionale Infiorata del Corpus Domini, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione. Lungo le vie del centro storico verranno realizzati tappeti di fiori e materiali colorati che decorerannono le vie del paese.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: tra queste ricordiamo la gita a cavallo nelle Valli di Scanno o nella Valle d’Arano, trekking con gli asini a Introdacqua, l’escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, a piedi o in ebike.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

L’Aquila Short Theatre Festival

Stars – Le stelle della memoria

Venerdì 21 giugno



Lucky Radio al Frangiò Casale a Sulmona

A L’Aquila lo spettacolo sensoriale Io Lupo

Al Castello Orsini – Colonna di Avezzano in scena Le streghe di Oz

Il venerdì che non ti aspetti a Villa le Marine a L’Aquila

Sabato 22 giugno

Marta Del Grandi in concerto a Campo Imperatore

Il tributo ai Pooh dei GiornInfiniti a Castel di Ieri

A Scanno la Notte Romantica

Si balla al fragile di Avezzano

Si balla al Guernica a Pizzoli

Domenica 23 giugno

Trekking con gli asini a Introdacqua

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo nella Valle d’Arano

Infiorata a Pescasseroli