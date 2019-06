Eventi a Teramo: weekend dal 21 al 23 giugno

Cosa fare a Teramo nel quarto weekend di giugno? Un castello di birra, Sagra della seppia, Sagra agnello cace e ove, Jisce sole



TERAMO – Musica e serate in disco al centro del quarto weekend di giugno a Teramo e Provincia, ma soprattutto tanti appuntamenti enogastronomici. Prosegue fino a domenica a Sant’Omero la quarta edizione di Un castello di birra. Tutte le sere, a partire dalle ore 19, presso gli stand gastronomici appositamente allestiti, si potranno degustare birre artigianali, pizza al forno a legna, arrosticini, porchetta e tanto altro. Il tutto all’interno della caratteristica cornice del centro storico, alla scoperta dei luoghi storici, gli antichi fondaci e i vicoli del feudo.

Per restare in tema di birra, da venerdì a domenica a Castellalto si festeggiano i cinque anni del Microbirrificio Bibibir. Tre giorni all’insegna di birre alla spina, street food, musica live, degustazioni e tanto divertimento. Su prenotazione possibilità di visita guidata dell’azienda. Negli stessi giorni, a Tortoreto, Sagra della seppia. Negli stand gastronomici si potrà gustare il delizioso mollusco in tante ricette: in umido con patate e piselli, fritte in pastella, ripiene o alla brace, ma sempre accompagnate da un buon Trebbiano, prima di passeggiare sul lungo mare e tra le bancarelle allestite per l’occasione. A Val Vomano, frazione di Penna Sant’Andrea, seconda edizione della Sagra dell’agnello cace e ove volta a far riscoprire un piatto tipico del territorio. Stand gastronomici, spettacoli, musica e giochi senza frontiere.

A Mutignano appuntamento con la sesta edizione di “Jisce Sole”, il rituale del solstizio d’estate. La manifestazione, si svolgerà tra le vie del Borgo antico. Saranno rappresentatitutti i momenti della tradizione abruzzese tipici del solstizio estivo e della notte di S. Giovanni, come il “Compare e la compara a fiori” e “Zombe lu foche”. Tra le attrazioni anche lo spettacolo di Roppoppò.

La movida teramana é ormai entrata nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto le occasioni dove poter ballare sono davvero tante. A Tale proposito segnaliamo che venerdì sera la Palya a Giulianova ospita, in esclusiva per il Centro Italia, due artisti di fama internazionale e pluricampioni Mondiali di Salsa: Karen e Ricardo, presenti con stage e show.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d'Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Venerdì 21 giugno

Bohemian Rapsody in Villa a Sant’Egidio alla Vibrata con i Regina Queen Tribute band

Al Teatro Comunale di Teramo saggio di danza Per voce attesa

Serata karaoke dal Pugliese a Tortoreto

Expresion latina al Copacabana a Silvi Marina

Vie delle Indecisioni live al Lido Oasis a Roseto degli Abruzzi

Fiammetta Ricci and jazz Quartet a Teramo

Direzioni Parallele live a Pineto

Il tributo a Rino Gaetano al Movida Cafè ad atri

Venerdì latino al Mito Dancing di Tortoreto

Venerdì latino al Serenella beach a Giulianova

Si balla al Sunset Beach A Pineto

Sabato 22 giugno 2019

La Notte Rosa dei bambini a Tortoreto

In piazza Sant’Anna a Teramo il tributo a Frank Zappa

Decimo Meridiano live a Nocella di Campli

I Pupazzi live allo Chalet Baja a Villa Rosa di Martinsicuro

Lucky radio live al Lido Oasis a Roseto degli Abruzzi

Il tributo agli AC/DC dei Corrente Alternata a Roseto degli Abruzzi

Parole e Note a Teramo

Al Mito Dancing di Tortoreto si balla con la Las Vegas Ban

A La Playa a Giulianova stage e show di Karen y Ricardo

Vida Loca al Gattopardo di Alba Adriatica

Opening La Suite a Giulianova

Night of celebration al Copacabana International Disco Pub a Silvi marina

Domenica 23 giugno 2019

Bascialonga a Basciano

Direzioni Parallele live al Lido La Conchiglia a Giulianova

Opening La domenica latina

Concerto lirico al Palazzo Kursaal a Giulianova

Milonga Sentimental all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Miss Gran Prix ad Atri

Serata latina al serenella Beach a Giulianova

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova