Lidl, nuovo supermercato in via Tiburtina a Pescara

Apre giovedì 20 giugno il nuovo punto vendita green che sostituisce lo storico punto vendita Lidl di Strada Colle Renazzo

PESCARA – Lidl, catena di supermercati leader in Italia con oltre 630 punti vendita, si appresta ad ampliare la propria rete commerciale con l’inaugurazione, giovedì 20 giugno, di un nuovo store a Pescara in Via Tiburtina Valeria 76-78. Questo supermercato sostituisce lo storico punto vendita Lidl di Strada Colle Renazzo, aperto nel 2004.

L’edificio, dal DNA eco-sostenibile, vanta la classe energetica A+ e dispone di un impianto fotovoltaico da 100 kW, oltre che di un sistema di recupero dell’acqua piovana. Il nuovo punto vendita, che sorge nelle vicinanze dell’aeroporto “Pasquale Liberi”, si sviluppa su una superficie di vendita di oltre 1.300 mq e il 100% dell’energia da esso utilizzata proviene da fonti rinnovabili, in linea con l’attenzione dell’Azienda nei confronti dell’ambiente. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui dispone la struttura consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Le ampie vetrate e un’estetica moderna e funzionale completano il punto vendita, che ben si inserisce nel contesto urbano.

Da giovedì 20 giugno il team del punto vendita, composto da 18 collaboratori di cui 2 nuovi assunti, è pronto per aprire le porte del supermercato ed accogliere i clienti con cortesia e disponibilità.

I clienti potranno trovare nel nuovo store un ampio assortimento di più di 2.000 prodotti di cui oltre l’80% Made in Italy. In particolare, la linea Italiamo che rappresenta il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese e coniuga ottima qualità ad un prezzo conveniente. Eccellenze tutte italiane come la mozzarella di bufala DOP e la pasta di Gragnano IGP. Infine, per tutta la settimana di apertura Lidl ha previsto sconti fino al 50% sull’ortofrutta e su articoli selezionati del reparto macelleria.

Per garantire la massima flessibilità di servizio, il nuovo supermercato sarà aperto da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 22:00 e domenica dalle 8:00 alle 21:00 e metterà a disposizione dei clienti oltre 160 posti auto gratuiti, di cui 25 saranno destinati a uso pubblico.

Lidl in ABRUZZO

Lidl è presente in Abruzzo con 16 punti vendita che impiegano complessivamente oltre 250 collaboratori, il supermercato di Via Tiburtina Valeria rappresenta il 3° store dell’Insegna a Pescara.