Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (18-20 ottobre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano gli appuntamenti enogatronomici e il concerto di Daniele Silvestri

Al centro degli appuntamenti di questo terzo fine settimana di ottobre in Abruzzo ci sono fiere, appuntamenti enogastronomici, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

CONCERTI – Sabato Daniele Silvestri sarà in concerto al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi per la Data Zero del suo primo tour nei palasport. Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri è al tempo stesso uno dei migliori autori della musica italiana e in concerto un brillante entertainer, in grado di raccontare cose serie e appassionate senza sottrarsi ad arrangiamenti apparentemente leggeri e ironici, o viceversa.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – A Civitella Roveto diciannovesima edizione di Lungo le antiche Rue. Per tre giorni presso gli stand gastronomici appositamente allestiti lungo le stradine del centro storico si potranno assaporare i molti prodotti tipici della Valle Roveto: dal tartufo bianco al nero, passando per castagne, funghi, salumi locali, agnello, pecorino, caciotte, miele, frutti di bosco dolci tipici. Il tutto acompagnato da olio e vino locali. A San Felice d’Ocre trentatreesima Sagra della castagna: si potranno degustare ceci e castagne, spezzatino con castagne, pennette all’arrabbiata, pennette “La Solagna”, bistecche, salsicce, pizze fritte, caldarroste e vin brulè. Non mancheranno dolci rigorosamente a base di purea di castagne: tronchetti, cannoli, crostate, ferratelle, moretti, pan di castagne e molto altro ancora.

A Roiano di Campli quinta edizione della Maialata Fest. Presso gli stand gastronomici, aperti dalle ore 19 e domenica solo a pranzo, si potrà degustare al costo di 12 euro un pasto completo composto da: polenta (con sugo con costata, pancetta, salciccia) e grigliata (salsiccia, pancetta, costata, braciola). A Senarica di Crognaleto torna l’appuntamento con l’ormai tradizionale Festa della castagna. Stand gastronomici, vino, birra, spettacoli e musica a volontà. Una festa adatta ai giovani e ai meno giovani, alle famiglie, ai singoli e alle comitive. Festa della castagna anche a Intermesoli di Pietracamela: si potrà gustare in diversi modi la castagna, che da sempre fa parte della cultura culinaria del luogo: semplicemente arrostita o bollita, oppure come ingrediente principale di dolci e piatti tipici.

TEATRO – Prende il via la stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Finamore di Gessopalena. In scena La matematica dell’amore, dal testo di Adriano Bennicelli, vincitore della seconda edizione del Premio di scrittura Teatrale Diego Fabbri e del Premio Nazionale. Uno spettacolo divertente, poetico, emozionante che Edy Angelillo e Michele La Ginestra interpretano ormai da dieci anni.

MOSTRE – Presso la Sala Polifunzionale Arnaldo Leone a L’Aquila Mostra tributo a Bauhaus: una serie di riproduzioni di manifesti, fotografie d’epoca, appunti e documenti di vario genere, prodotti durante gli anni di vita della famosa scuola tedesca. Alll’interno del spazio espositivo The Urban Box di Pescara il progetto fotografico dell’artista teatino Simone Chiola. Il lavoro artistico sviluppato da Simone viene ben spiegato da una dedica fatta da una sua amica sempre fotografa: “Avete presente cosa significa giocare a nascondino con le ombre? Inciampare e rialzarsi tra composizioni di luci e ombre decise e sicure? Simone, lo sa”.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. L’inizio dell´autunno è la stagione degli amori dei cervi.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.

DISCO – Tanti i locali che hanno riaperto i battenti per la lunga stagione invernale. Per la movida pescarese si rimanda alla sezione dedicata.