Cosa fare nel weekend nel teatino? In primo piano live e tributi di grandi artisti e lo spettacolo teatrale La matematica dell’amore



CHIETI – Al centro del terzo weekend di ottobre nel teatino c’è la musica. Partiamo subito con un live particolare. Venerdì allo Storico 88 di Villamagna arriverà un racconto tutto a ritmo di swing, che celebrerà la musica senza rinunciare all’ironia dei testi spensierati degli anni ’30-’40-’50. Le Sorelle Rossetto, trio vocale tutto abruzzese, ripercorreranno la storia del genere musicale, spaziando dalle Boswell Sisters al trio Lescano passando per il Quartetto Cetra.

Al Siren’s Corner di Francavilla al mare arriveranno i JollyBlu: la band è conosciuta per le cover degli 883 e Max Pezzali. Alla Barreria Bros a Chieti i Cafè Mexcal porteranno sul palco l’energia dei Litfiba, una band che ha fatto e continua a fare la storia del Rock italiano. Una nuova scaletta pronta a far vivere una notte di fuoco e fiamme con la musica della band di Piero e Ghigo. Le canzoni preferite di Gianlucavox, tutte in una sera, aranno riproposte alla Trattoria Flivù a Chieti: si spazierà da Dalla a De Gregori, passando per Lucio Battisti. Allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo, invece, si esibiranno i Dust n’Roses, tribute band dei Guns n’ Roses: presenteranno i grandi successi del gruppo statunitense.

Prende il via la stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Finamore di Gessopalena. In scena La matematica dell’amore, dal testo di Adriano Bennicelli, vincitore della seconda edizione del Premio di scrittura Teatrale Diego Fabbri e del Premio Nazionale. Uno spettacolo divertente, poetico, emozionante che Edy Angelillo e Michele La Ginestra interpretano ormai da dieci anni.

Venerdì 18 ottobre 2019

Notte swing con le Sorelle Rossetto allo Storico88 di Villamagna

Il tributo di Jolly Blu a Max Pezzali e 883 al Siren’s Corner di Francavilla al mare

L’omaggio dei Cafe Mexcal ai Litfiba al Barreria Bros di Chieti

Stage di kizomba e rumba cubana al Poker di Lanciano

Serata caraibica al Mondo bongo di Francavilla al mare

Sabato 19 ottobre 2019

Passeggiata botanica nella Lecceta di Tirino di Sangro

Festa del vino cotto al Ristorante Brancaleone a Roccamontepiano

Gianlucavox live alla Trattoria Filivù di Chieti

Il tributo dei Dust’n Roses ai Guns and Roses allo Stammtisch Tavern a Chieti

Nuova apertura Dancing la Balera a Orsogna

Si balla con l’Orchestra Nico il Rosso all’Osteria Sole e Luna di Torrevecchia Teatina

Domenica 20 ottobre 2019

WalkZone Mode nel centro storico di Lanciano

Visite guidate alle Terme Romane Di Chieti

Al Teatro Finamore di Gessopalena va in scena La matematica dell’amore