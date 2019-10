Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano il concerto di Daniele Silvestri, gli eventi enogastronomici e le serate disco

TERAMO – Cosa fare nel terzo weekend di ottobre? Sabato Daniele Silvestri sarà in concerto al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi per la Data Zero del suo primo tour nei palasport. Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri è al tempo stesso uno dei migliori autori della musica italiana e in concerto un brillante entertainer, in grado di raccontare cose serie e appassionate senza sottrarsi ad arrangiamenti apparentemente leggeri e ironici, o viceversa.

Passiamo agli appuntamenti enogastronomici. A Roiano di Campli quinta edizione della Maialata Fest. Presso gli stand gastronomici, aperti dalle ore 19 e domenica solo a pranzo, si potrà degustare al costo di 12 euro un pasto completo composto da: polenta (con sugo con costata, pancetta, salciccia) e grigliata (salsiccia, pancetta, costata, braciola). A Senarica di Crognaleto torna l’appuntamento con l’ormai tradizionale Festa della castagna. La manifestazione, organizzata dalla Pro loco Senarica, è giunta quest’anno alla quattordicesima edizione. Il suo obiettivo è quello di conoscere ai visitatori il famoso Marrone di Senarica “Lu ‘Nzite”, er qualità uno dei migliori in Italia. Stand gastronomici, vino, birra, spettacoli e musica a volontà. Una festa adatta ai giovani e ai meno giovani, alle famiglie, ai singoli e alle comitive. Festa della castagna anche a Intermesoli di Pietracamela: si potrà gustare in diversi modi la castagna, che da sempre fa parte della cultura culinaria del luogo: semplicemente arrostita o bollita, oppure come ingrediente principale di dolci e piatti tipici.

Torna il Silver Moon di tutti i sabati al Mya a Colonnella ma si balla anche al BluMax di Tortoreto e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

