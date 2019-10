Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano concerti, tributi a grandi artisti, mostre ed escursioni

PESCARA – Cosa fare a Pescara e dintorni in questo terza weekend di ottobre? Venerdì al Teatro Massimo si terrà il concerto dell’Orchestra Filarmonica del Nord della Repubblica Ceca, diretta dal maestro Alfonso Scarano con Leonardo Pierdomenico al pianoforte solista. Per l’occasione verranno eseguite alcune pregevolissime composizioni di Beethoven e Chopin. La North Czech Philharmonic Orchestra, principale complesso sinfonico del nord della Repubblica Ceca, è stata fondata nel febbraio 1838. Nella sua lunga storia ha avuto ospiti importanti personalità della scena musicale, da Eugen d’Albert a Richard Strauss, da Ferruccio Busoni a Emil Sauer, da Pablo de Sarasate a Eugene Ysaye e Fritz Kreisler, da Siegfried Wagner a Alexander Zemlinsky.

Giorninfiniti Pooh Tribute sarà di scena al Loft 128 di Spoltore. La band farà rivivere le emozioni dei più famosi brani dei Pooh. Non mancheranno sorprese nella loro scaletta con diversi motivi del repertorio anni ’70. Artefice del progetto Gianluca Di Febo, già voce di Opera Seconda, musicista e frontman dei Terzacorsia gruppo tra i più amati del panorama musicale abruzzese. Ospiti del Grand Canyon saranno i Montepulciano. Il progetto nasce nell’estate 2008 con l’obiettivo di non essere la classica tribute band, ma un vero e proprio show alternativo: musica, coreografie ballate, cambi d’abito, dando allo spettacolo il contesto adeguato per rendere il giusto omaggio alla più grande band rock italiana, i Negramaro. al Piano Terra di Pescara sabato sera dedicato alla musica di Vasco Rossi con Vasco 2.0. Protagonisti saranno i Kom, uno dei gruppi più rinomati nel panorama delle cover band dedicate al Blasco, in formazione ridotta: stiamo parlando quindi del progetto di Mirco Salerni e Agostino Balice.

Per gli amanti dell’arte prosegue all’interno del spazio espositivo The Urban Box di Pescara il progetto fotografico dell’artista teatino Simone Chiola. Il lavoro artistico sviluppato da Simone viene ben spiegato da una dedica fatta da una sua amica sempre fotografa: “Avete presente cosa significa giocare a nascondino con le ombre? Inciampare e rialzarsi tra composizioni di luci e ombre decise e sicure? Simone, lo sa”.

Per chi volesse, invece, tracorrere qualche ora all’aria aperta, tra il foliage, si segnalano due escursioni nell’Orfento, tra cascate, ponticelli e tanto verde, entrambe con partenza da Caramanico Terme: una e una lungo il Sentiero delle Scalelle.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

