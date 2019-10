Al centro degli appuntamenti del weekend quelli enogastronomici, l’Antica Fiera di Tornimparte e le escursioni

L’AQUILA – Cosa fare nel terzo weekend di settembre di ottobre nell’aquilano? A Civitella Roveto diciannovesima edizione di Lungo le antiche Rue. Per tre giorni presso gli stand gastronomici appositamente allestiti lungo le stradine del centro storico si potranno assaporare i molti prodotti tipici della Valle Roveto: dal tartufo bianco al nero, passando per castagne, funghi, salumi locali, agnello, pecorino, caciotte, miele, frutti di bosco dolci tipici. Il tutto acompagnato da olio e vino locali. Le cantine resteranno aperte fino a tarda notte. Non mancheranno musica da vivo e intrattenimento a cura di saltimbanchi, giocolieri, attori di strada e molto altro. A San Felice d’Ocre trentatreesima Sagra della castagna: si potranno degustare ceci e castagne, spezzatino con castagne, pennette all’arrabbiata, pennette “La Solagna”, bistecche, salsicce, pizze fritte, caldarroste e vin brulè. Non mancheranno dolci rigorosamente a base di purea di castagne: tronchetti, cannoli, crostate, ferratelle, moretti, pan di castagne e molto altro ancora.

Domenica torna l’Antica Fiera di Tornimparte, una manifestazione carica di storia essendo stata proposta dal Consiglio Comunale di Tornimparte già 1868, è, quest’anno, al centro di un ambizioso progetto di rilancio, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale.

Numerose, come in ogni stagione, le occasioni per trascorrere qualche ore all’aperto. Si va a cavallo nella Valle di Scanno, in ebike nelle zone limitrofe a Scanno e da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio. Torna l’appuntamento con Un giorno da pastore, la passeggiata, adatta a tutti, nelle Gole del Sagittario che prevede degustazioni e pranzo tipico in fattoria a km zero.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 18 ottobre

Pecora alla cottora alla Birreria del Gran Sasso

Steppin’Root live all’Irish Cafè a L’Aquila

Il tributo a Skank Anansie a La locanda del puledro impennato a L’Aquila

Bambola – Il venerdì notte a L’Aquila

Il nuovo venerdì del Madè a L’Aquila

Opening Bliss a Monticchio

Sabato 19 ottobre

In ebike sul lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

Direzioni Parallele live al Soho di Avezzano

Si balla al Guernica a Pizzoli

Re-opening La Dolce Vita a Pratola Peligna

Domenica 20 ottobre

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

Antica Fiera di Tornimparte

Si canta al karaoke alla Birreria Time a L’Aquila