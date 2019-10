Fine settimana caratterizzato da giornate stabili e soleggiate. Possibile peggioramento da domenica. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Fine settimana caratterizzato da assenza di precipitazioni, almeno fino a sabato. Possibile peggioramento nel corso di domenica, per il passaggio di una nuova perturbazione atlantica al Centro-Nord. Le temperature si manterranno ancora sopra le medie del periodo nei valori massimi, con accentuata escursione termica tra mattina e pomeriggio sui fondovalle appenninici. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 18 ottobre



Tempo soleggiato ovunque. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento nei valori massimi diurni. Venti deboli meridionali, salvo rotazione a Levante su coste e mari al pomeriggio. Mare quasi calmo.

Sabato 19 ottobre



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli in rotazione ai quadranti sud occidentali; deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Domenica 20 ottobre

Ancora tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; moderati dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (18, 19 e 20 ottobre)

Pescara VEN – min 16° max 21° SAB – min 16° max 22° DOM – min 16° – max 24°

Chieti VEN- min 11° max 22° SAB – min 11° max 22° DOM – min 11° max 26°

Teramo VEN – min 13° max 22° SAB – min 12° max 22° DOM – min 13° max 23°

L’Aquila VEN – min 7° max 20° SAB – min 8° max 19° DOM – min 13° max 21°



Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.