Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (15-17 novembre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano ChocoFestivale i concerti si Nino Buonocore e Francesco Baccini

Al centro degli appuntamenti del terzo fine settimana di novembre in Abruzzo ci sono gli appuntamenti enogastronomici, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – A Villa Badessa di Rosciano di Vinbereshe, dove si potranno assaggiare piatti tipici della tradizione abruzzese e arbëreshë.

A Chieti appuntamento con ChocoFestival: Corso Marrucino si trasformerà in un’enorme pasticceria all’aperto, dove si potranno degustare e acquistare prodotti locali e nazionali ma anche assistere a spettacoli, cooking show, musica e molto altro. A Tollo ottava edizione di Novello, Castagne e Virrajine.

A Ornano Grande appuntamento con San Martino Ornanese. Per due sere, presso lo stand gastronomico aperto dalle ore 19, si potranno degustare Tajarill e Fagioli, Polenta “rivisitata”, Salsicce, Contorni Vari e castagne.

FIERE – A Pescara Casa Expo – Salone dell’Abitare, la fiera della risrutturazione e della riqaulificazione edilizia. Chi vorrà invece qualche idea regalo originale per Natale potrà trovarla alla Fiera degli Hobbisti al Cento Commerciale Porto Allegro di Montesilvano.

CONCERTI – Nino Buonocore sarà in concerto allo Spazio Pingue a Sulmona. Il cantautore ripercorrerà la sua carriera con una band d’eccezione, proponendo i suoi brani ormai divenuti classici della musica italiana. Francesco Baccini sarà all’Auditorium del Parco a L’Aquila, ospite del Club Tenco a L’Aquila per propore il repertorio dei suoi trent’anni di carriera- Al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata arriva in tour la band romana I Quartieri, per proporre il nuovo disco, anticipato dai singoli Vivo di notte e Siri.

MOSTRE – Gli spazi espositivi della Fondazione Pescarabruzzo, invece, ospiteranno la mostra fotografica “Ora comincia il bello!”. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.

DISCO – La lunga stagione invernale è ormai al top ovunque. Si balla latino, commerciale, swing. Per la movida pescarese si rimanda alla sezione dedicata.