Fine settimana caratterizzato da tempo variabile. Temperature al di sopra della media stagionale. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Una circolazione depressionaria determina, per tutto il weekend, una alternanza di piogge e schiarite, con un rialzo termico. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 15 novembre

Un’ampia saccatura dal Nord Europa sprofonda sul Mediterraneo determinando un progressivo peggioramento delle condizioni del tempo. Tempo buono fino al pomeriggio salvo qualche pioggia sui settori a confine con il Lazio. Tra sera e notte giunge il peggioramento con piogge anche consistenti sui settori occidentali, più deboli invece su quelli adriatici. Temperature in netto rialzo. Venti moderati/tesi di Scirocco. Mari molto mossi fino agitati al largo.

Sabato 16 novembre



La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Domenica 17 novembre

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi schiarite dal pomeriggio. Venti tesi meridionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Mare da agitato a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (15, 16 e 17 novembre)

Pescara VEN – min 14° max 19° SAB – min 15° max 17° DOM – min 15° – max 18°

Chieti VEN- min 9° max 18° SAB – min 12° max 17° DOM – min 10° max 16°

Teramo VEN – min 10° max 17° SAB – min 12° max 14° DOM – min 11° max 15°

L’Aquila VEN – min 9° max 13° SAB – min 11° max 12° DOM – min 7° max 15°



