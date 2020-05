Volo Pescara – Olbia per l’estate 2020: ecco le altre novità

La nuova rotta per l’estate 2020 prevede 2 frequenze settimanali. Salgono a quattro i collegamenti Volotea disponibili presso lo scalo abruzzese

PESCARA – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo collegamento esclusivo in partenza da Pescara alla volta di Olbia. La nuova rotta per l’estate 2020, che prevede 2 frequenze settimanali, è già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio. Con il nuovo volo per Olbia, salgono a 4 i collegamenti Volotea disponibili presso lo scalo abruzzese: è infatti possibile decollare anche a bordo degli aeromobili del vettore anche verso Cagliari, Catania e Palermo. Infine, la compagnia ha confermato per il 16 giugno la ripresa dei suoi voli, con il ripristino del servizio Airbus shuttle che collegherà Tolosa e Amburgo.

Il nuovo collegamento rientra in un progetto più ampio, che vede la compagnia impegnata nell’ampliare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali in Italia, Francia, Spagna e Grecia, 15 delle quali esclusive. In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.

Tutti i dettagli relativi ai nuovi voli sono disponibili da oggi sul sito www.volotea.com

“Vogliamo continuare a offrire ai nostri passeggeri ciò che sappiamo fare meglio, agevolando gli spostamenti tra città di medie e piccole dimensioni con grande flessibilità e nella massima sicurezza. Siamo orgogliosi di lanciare questa nuova rotta che, in questa fase di ripartenza del comparto turistico e di tutto il Paese, oltre a offrire una nuova opportunità di viaggio, rappresenta un messaggio positivo e di speranza. Volotea continua a investire in Italia, supportando il tessuto economico locale. Infine, stiamo valutando la possibilità di incrementare le frequenze su alcune delle nostre rotte domestiche, per permettere viaggi ancora più comodi ai nostri passeggeri” – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“È con grande soddisfazione che annunciamo l’avvio della stagione estiva della compagnia low-cost Volotea. Con la nuova destinazione di Olbia, che si aggiunge ai voli per Palermo, Catania e Cagliari, consolidiamo i rapporti con la Sicilia e la Sardegna, mai così vicine all’Abruzzo. Voglio ricordare che il nostro scalo non ha mai chiuso, ma è sempre rimasto aperto per garantire il servizio degli elicotteri di sicurezza ed il soccorso sanitario, mantenendo sanificati tutti gli ambienti dello scalo. Ora siamo pronti a ripartire a pieno regime, osservando scrupolosamente tutti i protocolli di sicurezza” – ha commentato Enrico Paolini, Presidente Saga.