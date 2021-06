Supercoppa di Primavera 2: in campo Hellas Verona e Pescara

L’8 giugno alle ore 17 si gioca all’Adriatico Pescara – Hellas Verona, gara valida per la Supercoppa di Primavera 2. Informazioni sulla partita

PESCARA – Martedì 8 giugno allo Stadio Adriatico Cornacchia si giocherà il match di Supercoppa di Primavera 2 tra Hellas Verona e Pescara; calcio di inizio fissato per le ore 17 e ingresso gratuito per il pubblico (capienza massima consentiva 1000 spettatori). I gialloblù di Mister Nicola Corrent, dopo aver meritatamente conquistato il primo posto in campionato e ottenuto la promozione in Primavera 1, sfideranno in gara unica la formazione vincitrice del girone ‘B’ del campionato Primavera 2, ossia il Pescara di mister Pierluigi Iervese. La sfida, che chiuderà ufficialmente la stagione 2020/21, opporrà i due migliori reparti offensivi dei rispettivi raggruppamenti, con i gialloblù a quota 62 gol totali realizzati, ed il Pescara che di centri ne ha invece messi a segno 58.

Le probabili formazioni

Pescara con Klan tra i pali e retroguardia formata al centro da Quacquarelli e Longobardi e ai lati da Chiacchia e Cifardini. In mezzo al campo De Marzo, Mercado e Tringali. In attacco Chiarella, Blanuta e Caliò. Probabile modulo speculare per il Verona con Aznar tra i pali e difesra composta dalla coppia centrale Terracciano – Calabrese e ai lati da Agbugui e Coppola. A centrocampo Astrologo, Turra e Pierobon. Tridente offensivo composto da Bertini, Yeboah e Cancellieri.

PESCARA (4-3-3): Klan, Chiacchia, Quacquarelli, Longobardi, Ciafardini, De Marzo, Mercado, Tringali, Chiarella, Blanuta, Caliò. Allenatore: Iervese.

HELLAS VERONA (4-3-3): Aznar, Agbugui, Terracciano, Calabrese, Coppola, Astrologo, Turra, Pierobon, Bertini, Yeboah, Cancellieri. Allenatore: Corrent.

Regolamento

Si aggiudica la Supercoppa Primavera 2 la società che nella gara realizzerà il maggior numero di reti. In caso di parità, le squadre disputeranno due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, si fosse ancora in una situazione di parità, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. La squadra attualmente detentrice del titolo è il Bologna che conquistò il trofeo nella stagione 2018/2019 proprio ai danni del Pescara. Nella prima edizione, 2017/18, vinse il Palermo, 1 a 0 al Novara. Nella 2019/20 la partita non si disputò causa Covid.