Concorso “Paesaggi, cime e borghi dell’Appennino”: come partecipare

Concorso riservato a fotografi. I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre il termine del 25 giugno 2021

L’AQUILA – Festival del Gran Sasso promuove un concorso fotografico internazionale finalizzato alla realizzazione di una mostra che avrà luogo tra il 18 luglio e l’8 agosto presso l’Ostello di Campo Imperatore (L’Aquila), l’Ostello più alto d’Europa.

Il concorso prevede tre tematiche

Reportage etno-paesaggistico degli Appennini

Cime degli Appennini

Borghi degli Appennini

Destinatari

Al concorso possono partecipare fotografi residenti in Italia che dispongano di un proprio sito internet professionale (su dominio proprio; sono esclusi portali fotografici o social quali Instagram, Flickr o affini) residenti in Italia e che abbiano raggiunto la maggiore età.

Ciascun partecipante dovrà presentare un portfolio tematico di almeno 20 scatti relativi alla sezione scelta.

È possibile partecipare anche a più di una sezione tematica.

Selezione

I lavori presentati, e quindi iscritti ed inviati al concorso entro e non oltre il termine del 25 giugno, saranno valutati dagli organizzatori.

Le valutazioni della giuria saranno insindacabili e verrà data comunicazione delle opere selezionate entro il 9 luglio 2021.

Premi

Sarà selezionato un vincitore per ogni tematica.

Ogni vincitore sarà ammesso all’esposizione con le fotografie selezionate dagli organizzatori in numero non inferiore a 10 e non superiore a 25.

Per ogni fotografia selezionate il vincitore riceverà un premio di:

– Euro 25, se fornirà gli scatti già stampati (il lato lungo di ogni fotografia dovrà misurare tra i 40 e i 50 centimetri)

– Euro 20, se fornirà gli scatti in formato digitale delegando all’organizzazione la stampa degli stessi; in tal caso al termine della mostra le fotografie stampate verranno ritirate dal fotografo o distrutte dagli organizzatori

I fotografi vincitori saranno invitati a spese dell’organizzazione (vitto e alloggio. Rimborso viaggio max. 100€) per presentare le proprie fotografie e per eventuali attività collaterali.

Per partecipare al concorso fotografico è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla insieme al proprio portfolio a fotografia@festivaldelgransasso.it entro il 25 giugno 2021.

L’iscrizione al concorso è gratuita.

Caratteristiche tecniche

Le opere devo essere attinenti alle tematiche suindicate nel bando.

I file da inviare devono essere tramite wetransfer.com all’indirizzo mail fotografia@festivaldelgransasso.it :

a) In formato jpeg e con una risoluzione minima di 4720 pixel per il lato più lungo;

b) Le fotografie possono essere a colori o in bianco e nero;

c) Le fotografie devono avere inclusa la firma di riconoscimento dell’autore;

d) Non sono ammesse immagini ad uso commerciale.

Privacy

I partecipanti con l’iscrizione approvano il presente regolamento e danno il consenso ai trattamenti dei dati personali da parte di Ass. Cult. L’Idea di Clèves che, ai sensi del D. lgs. del 30 giugno 2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Associazione informa che i dati forniti dalla scheda d’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati in modo esclusivo al fine di inviare informazioni relative all’Associazione e che, ai sensi del citato Decreto Legislativo, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i suoi dati od opporsi al suo utilizzo.